Наступление на Купянском направлении планировали еще весной, поэтому готовились к этому раньше времени. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, добавив, что это не стало неожиданностью.

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У россиян две задачи

Активное продвижение оккупантов нашим военным сейчас удалось притормозить. Несмотря на то, что россияне сосредоточили там более 100-тысячного войска. Враг хочет пробиться в Купянск, к рубежам реки Оскол.

Это их задача минимум — продвинуться в Купянск и отвлечь резервы, которые мы используем на Бахмутском направлении, где идет продвижение с нашей стороны,

– отметил Денис Попович.

А также россияне хотят оторвать силы ВСУ по южному направлению.

"Задача максимум – вернуть утраченные территории во время контрнаступления в Харьковской области. Мы их отогнали от Изюма и к нынешним рубежам", – заметил военный обозреватель.

В то же время попытки наступления россиян не являются чем-то тайным. Есть информация о том, что его планировали весной. Тогда же и концентрировали войска. Однако по тем или иным причинам наступать оккупанты решили только сейчас.

Денис Попович о цели наступления россиян на Купянском направлении: смотрите видео

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