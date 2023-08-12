Наступление на Купянском направлении планировали еще весной, поэтому готовились к этому раньше времени. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, добавив, что это не стало неожиданностью.
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У россиян две задачи
Активное продвижение оккупантов нашим военным сейчас удалось притормозить. Несмотря на то, что россияне сосредоточили там более 100-тысячного войска. Враг хочет пробиться в Купянск, к рубежам реки Оскол.
Это их задача минимум — продвинуться в Купянск и отвлечь резервы, которые мы используем на Бахмутском направлении, где идет продвижение с нашей стороны,
– отметил Денис Попович.
А также россияне хотят оторвать силы ВСУ по южному направлению.
"Задача максимум – вернуть утраченные территории во время контрнаступления в Харьковской области. Мы их отогнали от Изюма и к нынешним рубежам", – заметил военный обозреватель.
В то же время попытки наступления россиян не являются чем-то тайным. Есть информация о том, что его планировали весной. Тогда же и концентрировали войска. Однако по тем или иным причинам наступать оккупанты решили только сейчас.
Денис Попович о цели наступления россиян на Купянском направлении: смотрите видео
Что происходит на Купянском направлении: последние новости
- За прошедшие сутки на Купянском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки Харьковской области. Кроме того, россияне нанесли авиаудары в районах Кисловки и Первомайского Харьковской области. Более 15 населённых пунктов пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов.
- В Нацгвардии сообщили, что активизация оккупантов на Купянском направлении является попыткой переломить ситуацию на этом участке фронта. Там также подтверждают, что Россия пытается оттащить туда украинские войска по другим направлениям.
- Заметим, что 10 августа в Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию. Она касается 37 населённых пунктов. В то же время эвакуация не является принудительной. То есть люди могут отказаться от нее.