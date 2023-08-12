Наступ на Куп'янському напрямку планували ще навесні, тож готувались до цього завчасно. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, додавши, що це не стало несподіванкою.

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У росіян два завдання

Активне просування окупантів нашим військовим зараз вдалося пригальмувати. Попри те, що росіяни зосередили там понад 100-тисячне військо. Ворог хоче пробитись до Купʼянська, до рубежів річки Оскіл.

Це їхнє завдання мінімум — просунутись до Купʼянська і відволікти резерви, які ми використовуємо на Бахмутському напрямку, де триває просування з нашого боку,

– зазначив Денис Попович.

А також росіяни хочуть відірвати сили ЗСУ з південного напрямку.

"Завдання максимум – повернути втрачені території під час контрнаступу у Харківській області. Ми їх відігнали від Ізюма й до теперішніх рубежів", – зауважив військовий оглядач.

Водночас спроби наступу росіян не є чимось таємним. Є інформація про те, що його планували ще навесні. Тоді ж і концентрували війська. Однак з тих чи інших причин наступати окупанти вирішили лише зараз.

Денис Попович про мету наступу росіян на Куп'янському напрямку: дивіться відео

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