Сидели без воды неделю: жители Суджи рассказали, как украинские военные спасли им жизнь
Источник:Радио Свободная Европа
Местная жительница Суджи поблагодарила украинских бойцов за помощь. Она сообщила, что бойцы поделились с ней питьевой водой.
Издание "Радио Свободная Европа" показало сюжет о российских жителях Суджи. Они положительно отозвались об украинцах.
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Украинцы поставляют россиянам воду и еду
Представители ВСУ, со своей стороны, говорят, что недавно подвели водоснабжение в Суджу, а также поставляют жителям продукты, бутилированную воду и медикаменты и оказывают им необходимую медицинскую помощь.
Старых покидали (местные власти – 24 Канал), женщин детей. А что нам делать? Это хорошо, что украинцы нам привезли воды, потому что без воды сидели целую неделю,
– рассказывает местная женщина в сюжете.
В общем, жители Курской области положительно отзываются об украинцах и рассказывают, как раньше часто пересекали границу и ездили за покупками.
Памятник Ленину в Судже таки снесли
В сюжете упоминается, что в Судже был снесен памятник Ленину, типичный для советских городов. Ранее в СМИ сообщалось, что хотя памятник был сильно поврежден, он все еще был на постаменте.
Кстати, в Украине подобные памятники разрушались в соответствии с законом о декоммунизации, а также стихийно.
Причины его сноса в сюжете не уточняются.
Жители Суджи говорят, что украинские военные им помогают: смотреть видео