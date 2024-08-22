Местная жительница Суджи поблагодарила украинских бойцов за помощь. Она сообщила, что бойцы поделились с ней питьевой водой.

Издание "Радио Свободная Европа" показало сюжет о российских жителях Суджи. Они положительно отозвались об украинцах.

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Украинцы поставляют россиянам воду и еду

Представители ВСУ, со своей стороны, говорят, что недавно подвели водоснабжение в Суджу, а также поставляют жителям продукты, бутилированную воду и медикаменты и оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Старых покидали (местные власти – 24 Канал), женщин детей. А что нам делать? Это хорошо, что украинцы нам привезли воды, потому что без воды сидели целую неделю,

– рассказывает местная женщина в сюжете.

В общем, жители Курской области положительно отзываются об украинцах и рассказывают, как раньше часто пересекали границу и ездили за покупками.

Памятник Ленину в Судже таки снесли

В сюжете упоминается, что в Судже был снесен памятник Ленину, типичный для советских городов. Ранее в СМИ сообщалось, что хотя памятник был сильно поврежден, он все еще был на постаменте.

Кстати, в Украине подобные памятники разрушались в соответствии с законом о декоммунизации, а также стихийно.

Причины его сноса в сюжете не уточняются.

Жители Суджи говорят, что украинские военные им помогают: смотреть видео