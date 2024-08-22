Видання "Радіо Вільна Європа" показало сюжет про російських жителів Суджі. Вони позитивно відгукнулися про українців.

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Українці постачають росіянам воду та їжу

Представники ЗСУ, зі свого боку, кажуть, що нещодавно підвели водопостачання у Суджу, а також що постачають мешканцям продукти, бутильовану воду та медикаменти та надають їм необхідну медичну допомогу.

Старих покидали (місцева влада – 24 Канал), жінок дітей. А що нам робити? Це добре, що українці нам привезли води, бо без води сиділи цілий тиждень,

– розповідає місцева жінка у сюжеті.

Загалом, жителі Курської області позитивно відгукуються про українців та розповідають, як раніше часто перетинали кордон та їздили за покупками.

Пам'ятник Леніну в Суджі таки знесли

У сюжеті згадується, що в Суджі було знесено пам'ятник Леніну, типовий для радянських міст. Раніше в ЗМІ повідомлялося, що хоча пам'ятник був сильно пошкоджений, він все ще був на постаменті.

До речі, в Україні подібні пам'ятники руйнувалися відповідно до закону про декомунізацію, а також стихійно.

Причини його зносу у сюжеті не уточнюються.

Жителі Суджі кажуть, що українські військові їм допомагають: дивитись відео