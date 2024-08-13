ФСБ посадила генералов: как внутренние конфликты в России помогли операции на Курщине

После начала прорыва в Курской области Владимир Путин отправил туда начальника Генштаба Валерия Герасимова. Он доложил главе Кремля, что якобы удалось оттеснить все формирования, которые зашли на территорию России.

Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что ситуация на Курщине показала внутренние проблемы российского войска. Конфликт между ФСБ и Минобороны уже нельзя не заметить.

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Почему Россия не смогла остановить прорыв

"Последние 3 месяца ФСБ сажает в тюрьмы всех генералов из министерства обороны. Поэтому когда украинские войска прорвали границу, там стояла не армия Герасимова, а пограничные силы Федеральной службы безопасности", – рассказал Сергей Жирнов.

Далее Путин действительно послал Герасимова, чтобы он разобрался с тем, что произошло. Но виноваты в этой ситуации работники ФСБ, которые не выполнили своих обязанностей, а также росгвардия, которая стояла позади них. Она должна была стрелять в тех, кто собирался отступать.

Но они увидели перед собой не отступающих пограничников, а наступающих украинцев, поэтому просто взяли и убежали,

– заметил Жирнов.

Когда туда послали Герасимова, он понял, что его хотят использовать, чтобы закрыть этот провал. Тогда Герасимов доложил, что якобы всех разбили, украинских военных больше нет, а дальше ответственность лежит на росгвардии.

"Фактически Украина присутствовала во время завуалированных внутренних кремлевских споров. Ведь министерство обороны прямо сказало ФСБ, что они им не нравятся, сажают в тюрьмы их генералов, но в случае необходимости просят о помощи", – отметил экс-сотрудник КГБ.