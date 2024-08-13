Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що ситуація на Курщині показала внутрішні проблеми російського війська. Конфлікт між ФСБ і Міноборони вже не можна не помітити.

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"Останні 3 місяці ФСБ садить у тюрми всіх генералів з міністерства оборони. Тому коли українські війська прорвали кордон, там стояла не армія Герасимова, а прикордонні сили Федеральної служби безпеки", – розповів Сергій Жирнов.

Далі Путін справді послав Герасімова, щоб він розібрався з тим, що сталося. Але винні у цій ситуації працівники ФСБ, які не виконали своїх обов'язків, а також росгвардія, яка стояла позаду них. Вона мала стріляти в тих, хто збирався відступати.

Але вони побачили перед собою не відступаючих прикордонників, а наступаючих українців, тому просто взяли й втекли,

– зауважив Жирнов.

Коли туди послали Герасімова, він зрозумів, що його хочуть використати, щоб закрити цей провал. Тоді Герасімов доповів, що нібито всіх розбили, українських військових більше немає, а далі відповідальність лежить на росгвардії.

"Фактично Україна була присутньою під час завуальованих внутрішніх кремлівських суперечок. Адже міністерство оборони прямо сказало ФСБ, що вони їм не подобаються, садять у тюрми їхніх генералів, але у випадку потреби просять про допомогу", – зауважив ексспівробітник КДБ.