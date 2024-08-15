Не только Суджа: Сырский доложил о свершении зачистки еще в 3 населенных пунктах Курщины

Главнокомандующий ВСУ на Ставке рассказал об операции в Курской области России. Александр Сырский рассказал, где украинские военные завершили поиск и уничтожение противника.

Также Владимир Зеленский заявил, что в Судже наши военные создали военную комендатуру. Возглавил ее генерал-лейтенант Эдуард Москалев.

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Что Сырский рассказал о действиях ВСУ в Курской области

Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа и трех других населенных пунктах,

– заявил Сырский.

По его словам, с начала текущих суток 15 августа наши войска на отдельных направлениях продвинулись от 500 метров до 1,5 километра и отбили три атаки противника.

Сырский заверил, что украинские военные продолжают ведение наступательных действий. По его словам, с начала операции на Курщине наши военные:

продвинулись на 35 километров,

взяли под контроль площадь в 1 150 квадратных километров – это 82 населенных пункта.

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Кстати, украинские военные продолжают продвигаться в Курской области. В сети показали фото поражённого моста через реку Сейм.