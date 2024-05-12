Это чрезвычайно опасный момент, – Кэмерон о наступлении россиян на Харьковскую область

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прокомментировал российские штурмовые действия в Харьковской области. Глава британского МИД заявил, что подобные действия оккупантов являются чрезвычайно опасным моментом.

Кэмерон отметил, что наступление россиян на Харьковскую область лишь подчеркивает "неоправданное, незаконное вторжение Путина в независимую, суверенную страну". Он также призвал поддержать наше государство в борьбе против агрессора.

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Кэмерон призвал помочь Украине в отражении наступления России

Глава британского МИД подчеркнул, что сейчас Путин снова вторгся в Украину с севера от Харькова. Поэтому Великобритания и весь мир должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам.

В свете последних событий он подчеркнул важность обязательства Лондона предоставить Киеву годовой пакет военной помощи на общую сумму 3 миллиарда фунтов стерлингов.

Мы поощряем других делать то же самое. И, что очень важно, мы сделали все возможное, чтобы поощрить американцев продвинуться в вопросе своего пакета помощи. То есть печально, что на это ушло так много времени, но это будет иметь значение (на фронте – 24 Канал),

– сказал Кэмерон.

Отвечая на вопрос о том, не задержались ли США с предоставлением пакета Украине, британский министр иностранных дел признал, что было бы выгоднее, если бы он поступил раньше.

"Нам всем нужно делать больше, и это то, что делает Великобритания, где мы имеем лидерство. Мы первыми поставили танки, первыми поставили противотанковое оружие, первыми поставили дальнобойную артиллерию", – указал он.

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