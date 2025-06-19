В Сумской области дороги будут закрывать антидроновими сетками: для чего это нужно

В Сумской области продолжается наступление россиян. Власти приняли решение укрыть отдельные дороги антидроновими сетками.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Сумской ОГА Олега Григорова.

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Какова ситуация с защитой Сумщины

По словам Григорова, укрывать антидроновими сетками будут определенные направления, в частности в приграничных общинах, где враг не прекращает атак.

Такие укрытия затрудняют вражескую аэроразведку и защищают от дронов. Это еще один важный шаг для безопасности людей и сохранения логистики,

– объяснил глава ОВА.

Как выглядит дорога, которую ограждают антидроновой сеткой / фото Сумской ОГА

В то же время DeepState пишет, что антидроновая сетка – это не те фортификации, которые нужны были для усложнения продвижения врага и отражения штурмовых действий. Зато нужны противотанковые рвы, "зубы дракона", егоза, минные заграждения и тому подобное. По данным аналитиков – на захваченных территориях Сумщины вообще нет фортификаций.

К слову, несколько дней назад представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что россияне на Сумщине, к сожалению, продолжают пользоваться тактикой малых штурмовых групп, с помощью которой пытаются переходить украинскую границу, чтобы расширить зону боевых действий.

Однако за последнее время количество таких попыток уменьшилось. Вероятно, это связано с тем, что враг несет большие потери.