То самое хваленое Путиным "наступление": ВСУ показали видео уничтожения россиян в Сумской области

Российская штурмовая группа пыталась пересечь границу Украины в Сумской области, чтобы захватить позиции в тылу группировки ВСУ на Курщине. Однако враг был успешно ликвидирован.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу 78-го десантно-штурмового полка.

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Как ВСУ отражали атаку на Сумскую область

Российские военные на двух боевых машинах БМП-2 выдвинулись на прорыв линии заграждения, выстроенной на границе Сумщины, однако понесли потери, не доехав до нее.

Ехали быстро, однако недолго. Развернулись и направились пешком к родным болотам.

Десантники 78-го ОДШП успешно осуществили дистанционное минирование,

– отметили в 78 полку.

Militarnyi отмечает, что главная машина колонны оккупантов подорвалась на противотанковой мине ПТМ-3, которая была дистанционно установлена дроном десантников. После этого российские бойцы спешились и быстро отступили, бросив обе машины в поле.

Отражение российского штурма на Сумщине: смотрите видео

По данным Geoint-исследователей, россияне пытались пересечь границу севернее поселка Журавка Хотинской общины.

Цель россиян остается неизвестной, однако, вероятно, действия малой штурмовой группы малой группы должны были отвлечь украинские силы с Курщины. Однако не стоит исключать и исключительно пропагандистские цели. Лишь днем ранее Путин заявлял о якобы успешном прорыве российских войск на территорию Украины из Курской области.