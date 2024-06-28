Россия начала новое наступление на Торецк: в ISW раскрыли намерение Кремля

За последнюю неделю россияне начали новое наступление в Донецкой области. Они активизировались на Торецком направлении. В Институте изучения войны объяснили, что задумал враг.

Начиная с 18 июня, Торецкое направление остается одним из самых горячих. По мнению экспертов, вряд ли Россия способна достичь быстрых успехов на этом участке фронта.

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Зачем россиянам наступление на Торецк

Аналитики отмечают, что пока оккупанты привлекли к этой операции лишь ограниченные силы. Это свидетельствует о том, что противник продолжает отдавать предпочтение постепенному продвижению путем последовательных резких атак, а не значительным успехам путем быстрого маневра.

С начала 2024 года россияне проводили преимущественно фронтальные наступления крупной пехоты на небольшие населенные пункты к югу и востоку от Торецка и еще не осуществляли никаких значительных механизированных штурмов в этом районе.

Долгое время основной целью оккупантов оставалось наступление на Покровском направлении и продвижение на Часов Яр. Поэтому привлекает внимание тот факт, что вдруг враг изменил акцент и начал атаковать в районе Торецка.

В ISW объяснили, что на самом деле Россия не изменила своих намерений. Для нее до сих пор приоритетными остаются достижения на Покровском направлении и захват Часового Яра. Однако, если она будет наступать только на этих участках фронта и продолжит "бездействие" на Торецком направлении, – впоследствии там углубится украинский выступ, который позволит защитникам вести огонь по непосредственным тылам россиян на Часовярском и Авдеевском направлениях.

Также наступательные действия россиян на Торецком направлении свидетельствуют о том, что российское военное командование не считает целесообразной широкомасштабную операцию по наступлению на Константиновку с нескольких операционных направлений.

Напомним, что Константиновка является южным краем пояса из четырех крупных украинских городов, который формирует костяк обороны Украины в Донецкой области. Оккупанты давно стремились захватить города в этом украинском поясе крепостей.

После взятия Авдеевки враг хотел продвигаться на север вдоль трассы H-20 (город Донецк – Константиновка) в направлении Константиновки с юга для поддержки будущего наступления. Однако ему не удалось захватить Часов Яр, и скорость продвижения россиян на северо-запад от Авдеевки значительно замедлилась.

Российская операция по продвижению на север вдоль шоссе Н-20 и на запад от Часового Яра могла бы привести к опережающему окружению украинской группировки в районе Торецка.

Продолжение российского наступления на запад и юго-запад от Авдеевки и дальнейшее сосредоточение россиян на продвижении на северо-запад от Авдеевки в направлении автомагистрали T0504 (Константиновка – Покровск), а не дальше на север от Авдеевского выступа, свидетельствует о том, что оккупанты сейчас стремятся продвигаться на запад в направлении Покровска, а не преследовать операции, которые могли бы поддержать более широкую операцию захвата Константиновки с юга и востока,

– говорится в отчете ISW.

Сейчас ресурсы России на Торецком направлении ограничены. Переброска подкрепления в этот район будет показателем того, что операции здесь для оккупантов – тактически значимые, а не просто диверсионные.

Медленное наступление на Торецком направлении соответствует теории победы Путина, согласно которой оккупационные войска могут "бесконечно долго" проводить в Украине успешные контратаки, истощая Силы обороны.

По мнению экспертов, Запад должен усилить поставки оружия Киеву, чтобы она могла освобождать оккупированные территории, и тем самым подорвала надежды Путина, что он может постепенно покорить Украину.