ВСУ сильно бьют: россияне встревожены, что наступление на Запорожье пошло не по плану
- Россияне пытаются атаковать на Запорожском направлении. Недавно фиксировали атаки на Ореховском направлении.
- Корреспондент из Запорожья рассказал о боях в Запорожской области.
- Оккупанты жалуются на эффективную работу украинских подразделений.
Россияне пытаются атаковать на некоторых участках Запорожского направления. Они жалуются на работу украинских дронов.
Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья, отметив, что на некоторых участках Запорожского направления в последние дни действительно "горячо". Уже было видео от 65 механизированной бригады ВСУ, как они уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники.
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Что известно о боях в Запорожье
Военные сообщали, что за минувшие сутки, 18 апреля, оккупанты совершили одну атаку на Гуляйпольском направлении. Также наши защитники отбили три атаки на Ореховском направлении. Враг штурмовал в районе Щербаков, Степного и Малой Токмачки.
Россияне жалуются, что Силы обороны Украины сосредоточили на этом направлении достаточно сил, чтобы отражать атаки. Нашим защитникам удается бить FPV-дронами по передовым позициям и логистических путях врага. Ночью активно работают тяжелые бомберы.
Также оккупанты жалуются, что Силам обороны удается работать вглубь линии фронта на 50 километров на этом направлении. Из-за этого россияне отвели свою артиллерию.
Наши хорошо их там кроют. Россияне жаловались, что мы бьем кассетными боеприпасами по передовым позициям оккупантов. Сейчас тамошние подразделения врага просят пополнения личного состава, дронов и других технических средств. Изрядно им там достается. Наши ребята и девушки знают свое дело,
– отметил корреспондент из Запорожья.
Добавим, 16 апреля оккупанты попытались пойти в наступление в направлении населенных пунктов Пятихатки, Степное, Лобковое, Малая Токмачка и Малые Щербаки в Запорожской области. Они привлекли более 40 единиц бронированной техники. Наши защитники отбили атаку врага.