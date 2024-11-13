Этот участок очень донимает россиян, – Братчук сказал, где могут активизироваться боевые действия

Россияне наращивают силы и средства на Запорожье. Интенсивные боестолкновения могут начаться в ближайшие дни и об этом хорошо известно Силам обороны.

Хотя медийно мы можем слышать только о нескольких направлениях, но это не значит, что на других участках боев нет. Такое мнение 24 Каналу высказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, добавив, что неспокойно на Приднепровском, Ореховском, Времовском направлениях.

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Где могут активизироваться бои

Если говорить о Времовском направлении, то это граница Запорожской и Донецкой областей. В районах сел Великая Новоселка, Ровнополье есть очень большие логистические магистрали. Поэтому понятно, почему враг пытается активизировать там боевые действия.

Актуальность Приднепровского направления для россиян также понятна. Оккупанты хотят захватить острова, которые есть на Днепре. А в Запорожье приоритетными являются участки возле Орехового, Гуляйполя. К тому же враг активнее начал использовать КАБы по областному центру.

Обратите внимание! Вечером 12 ноября Россия ударила по жилому дому в Запорожской области и разрушила несколько этажей в подъезде. Перед тем, 7 ноября, оккупанты нанесли по городу 6 авиаударов. Погибло 10 человек, более 40 получили ранения.

"Активизация боевых действий может быть из-за Работинского плацдарма, который очень донимает врага, с тех пор как Силы обороны освободили эту территорию. Это выступление не позволяет россиянам выполнять оперативные задачи, которые перед ним поставили", – рассказал Сергей Братчук.

Ситуация возле Работино: смотрите на карте

Все свои действия оккупанты сопровождают "медийным шумом". Сначала они говорили об украинском наступлении на этой территории, а потом начали рассказывать, что якобы продвигаются в Запорожье. Это не соответствует действительности.

ДРГ действительно работают. Они пытаются найти щель в обороне ВСУ. Не надо забывать о росте авиационных обстрелов. Поэтому предупреждения от военных являются реалистичными и актуальными. Ведь враг хочет растянуть наши усилия, чтобы создать дополнительное напряжение.

"Относительно большого массированного наступления на Запорожье – об этом говорить не приходится. Но в ближайшее время враг действительно может начать штурм на определенных локациях", – подытожил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".