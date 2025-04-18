Готовят "большое наступление" на Запорожье: в Мариуполе заметили необычные движения россиян

Россияне регулярно перебрасывают силы через Мариуполь. Недавно там зафиксировали неожиданные действия от оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, в последнее время россияне уже меньше перебрасывают технику и личный состав через Мариуполь. Но движение до сих пор есть.

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Можно ли ожидать наступления на Запорожском направлении

Как отметил Андрющенко, все эти ресурсы россияне перебрасывают на Запорожское направление. Есть предположение, что они могут попытаться там активизироваться. Уже даже зафиксировали определенные их действия на фронте.

Ожидаем, что Россия увеличит атаки на Запорожье. И будут пробовать перейти в форму так называемого "большого наступления". Видели вчера попытки пойти в наступление. Получили. Сейчас могут попробовать на других участках пойти. У них достаточно большая группировка накоплена. И она продолжает расти. Не так массово, но продолжает,

– сказал Андрющенко.

В течение месяца россияне свозили туда и военную технику, чего давно не было, и живую силу. Также там удалось зафиксировать довольно неожиданное движение от россиян. Они едва ли не впервые перебросили новых контрактников, которых готовили в мариупольско-бердянской агломерации, не в Донецкую область, а на Запорожское направление.

Всех перебросили на Запорожское направление. Обычно их кидали на север Донецкой области. Они хотят начать большое наступление на Запорожье. Думаю, что у них ничего не получится,

– подчеркнул Андрющенко.

Напомним, в Силах обороны Юга сообщили, что 16 апреля россияне попытались пойти в наступление вблизи населенных пунктов Пятихатки, Степное, Лобковое, Малая Токмачка и Малые Щербаки. Это ближе к временно оккупированной Васильевке. Оккупанты привлекли 320 живой силы и более 40 единиц бронированной техники. Силы обороны Украины удержали все позиции. А большинство техники оккупантов было уничтожено.