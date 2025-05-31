Россия не может выйти на границы Торецка и несет потери на направлении, – боец "Холодного Яра"

Ситуация на Торецком направлении по состоянию на 31 мая остается чрезвычайно острой. Там россияне почти уничтожили Торецк и суетятся к соседним населенным пунктам, атакуя Силы обороны Украины. Но существенных боевых успехов враг пока не имеет.

О тяжелых боях с оккупантами возле Торецка 24 Канал сообщает со ссылкой на слова командира мотопехотного батальона 93 бригады "Холодный Яр" Василия Целюха в эфире телемарафона.

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Что известно о неуспешном наступлении оккупантов

Бригада "Холодный Яр" нуждается в дронах для защиты в том числе и Торецкого направления. Оборона этого города продолжается более 10 месяцев. Захватить Торецк противнику не удается, он только разрушает населенный пункт обстрелами. К тому же потери россиян на этом направлении в целом достигают около 50 тысяч солдат убитыми или ранеными.

Силы обороны борются за контроль над городом. Оккупанты все еще не могут выйти на границы Торецка, поэтому обходят город сбоку.

По словам военного, на Торецкое направление российское военное командование перебросило пехотные группы и подразделение "Рубикон", который наносит серьезные удары по тылу украинских бойцов. А потом враг планирует заходить на позиции Сил обороны, но сделать этого не может.

Так враги не имеют успеха в продвижении, но начинают применять против украинцев все другие возможные меры. С помощью обстрелов оккупанты хотят обессилить военных, чтобы невозможно было использовать боекомплекты и даже подвозить еду.

Противник не дает нам сделать обеспечение. К переднему краю мы доехать не можем, как это было два месяца назад. Россияне очень сильно взялись за уничтожение наших тылов, за наше передвижение. А FPV-дроны долетают в Константиновку и уничтожают наши машины и авто гражданских,

– рассказал Василий Целюх.

Однако бойцы ВСУ уже нашли решение, как обеспечивать бойцов безопасно из отдаленных точек.