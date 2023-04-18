На Купянском направлении ВСУ остановили попытку наступления, заставив россиян бежать, – Сырский

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский 18 апреля заявил, что на Купянском направлении россияне предприняли очередную попытку наступления. Он был остановлен благодаря точному огню украинской артиллерии.

Генерал-полковник также отметил, что противник ведет наступательные действия по нескольким направлениям одновременно. Однако украинским бойцам удается сдерживать продвижение врага и наносить ему значительные потери.

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Что сказал Сырский о действиях врага на фронте

По словам Сырского, наступление на Купянском направлении захлебнулось, более того подразделения противника прибегли там к бегству, даже не добравшись до рубежа перехода в атаку.

Командующий Сухопутными войсками подчеркнул, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление, ведь противник сосредотачивает там наибольшие свои усилия. По его словам, российская армия не оставляет цель взять город под контроль любой ценой, поэтому увеличивает активность тяжелой артиллерии и количество авиационных ударов, превращая город в руины.

Бои за Бахмут продолжаются. Ситуация в настоящее время контролируемая,

– подчеркнул Сырский.

Отдельно генерал-полковник рассказал о ситуации в Лиманском направлении. Там действия врага были также безрезультативны, и все попытки провести наступательные действия разбились из-за мужества украинских воинов.

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