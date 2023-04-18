Генерал-полковник також зазначив, що противник веде наступальні дії на кількох напрямках одночасно. Проте українським бійцям вдається стримувати просування ворога та завдавати йому значних втрат.

Докладніше про ситуацію на фронті Пекло біля Мар’їнки та Бахмута, ворог наступає на 5 напрямках, – Генштаб

Що сказав Сирський про дії ворога на фронті

За словами Сирського, наступ на Куп'янському напрямку захлинувся, ба більше підрозділи противника вдалися там до втечі, навіть не діставшись рубежу переходу в атаку.

Командувач Сухопутних військ наголосив, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок, адже противник зосереджує там найбільші свої зусилля. За його словами, російська армія не полишає мету взяти місто під контроль за будь-яку ціну, тому збільшує активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну.

Бої за Бахмут тривають. Ситуація на даний час контрольована,

– підкреслив Сирський.

Окремо генерал-полковник розповів про ситуацію на Лиманському напрямку. Там дії ворога були також безрезультативними, і всі спроби провести наступальні дії розбились через мужність українських воїнів.

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