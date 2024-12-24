Покровск, вероятно, больше не приоритет: Путин мог поставить армии другую задачу, – ISW

Оккупационное военное командование, вероятно, получило новые задачи от российского диктатора Владимира Путина – сосредоточиться на обеспечении территориальных достижений, а не на захвате крупных городов.

Захват хорошо защищенных городов, в частности Покровска, может замедлить темпы продвижения россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Смотрите также ISW развенчал новый нарратив Путина об основаниях вторжения в Украину до 2022 года

Какую задачу мог поставить Путин

Как указывает ISW, диктатор во время ежегодной пресс-конференции "Прямая линия" 19 декабря, отметил достижения российских войск, которые, по его словам, продвигаются "на квадратные километры" вдоль линии фронта. Подобное заявление контрастирует с предыдущим акцентом на захвате важных населенных пунктов.

Аналитики предполагают, что изменение риторики может быть связано с тем, что Путин, вероятно, дал указание российскому военному командованию отложить захват Покровска в пользу дальнейшего продвижения через открытые поля и небольшие населенные пункты.

Институт изучения войны приводит геолокационные кадры, согласно которым, сейчас российские войска находятся в 10 километрах от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей. По словам аналитиков, захват всей Донецкой области остается одной из ключевых целей Кремля.

Вероятно, это продвижение используется как элемент пропаганды для демонстрации успехов российской армии как на внутренней, так и на международной арене,

– говорится в отчете.

В ISW также считают, что наступательная операция против хорошо укрепленных городов может замедлить темпы продвижения оккупационных войск, что на самом деле является критическим для попыток Кремля демонстрировать российское превосходство на мировой арене.