Наступление продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях: в Генштабе рассказали об успехах

Украинские военные продолжают наступательные и оборонительные операции. Во время наступления за прошедшие сутки наши воины имели частичный успех.

О ситуации на фронте в эфире телемарафона рассказал представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, пишет 24 Канал. По его словам, украинское наступление продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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В Генштабе ВСУ назвали участки фронта, где украинские военные наступают

Спикер Генштаба ВСУ уточнил, что за прошедшие сутки украинские военные наступали на направлениях: Новодаровка – Приютное, Макаровка – Ровнополь и Новоданиловка – Работино.

Украинские военные имели частичный успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Враг сосредотачивает усилия на ведении обороны и не допущении продвижения наших войск,

– сказал Ковалев.

Для этого, как рассказали в Генштабе ВСУ, оккупанты применяют резервы и пытаются восстановить утраченное положение.

В то же время Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на Лиманском, Бахмутском и Купянском направлениях. Там, где украинские войска в обороне, по данным Генштаба ВСУ, не было потеряно ни одной позиции.

Ковалев отметил, что особенно тяжелые бои на Лиманском направлении в районе населенных пунктов Ямполовка, Торское, западнее Дибровы, Григорьевки, Спорного Донецкой области.

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