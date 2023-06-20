Наступление продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях: в Генштабе рассказали об успехах
Украинские военные продолжают наступательные и оборонительные операции. Во время наступления за прошедшие сутки наши воины имели частичный успех.
О ситуации на фронте в эфире телемарафона рассказал представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, пишет 24 Канал. По его словам, украинское наступление продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
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В Генштабе ВСУ назвали участки фронта, где украинские военные наступают
Спикер Генштаба ВСУ уточнил, что за прошедшие сутки украинские военные наступали на направлениях: Новодаровка – Приютное, Макаровка – Ровнополь и Новоданиловка – Работино.
Украинские военные имели частичный успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Враг сосредотачивает усилия на ведении обороны и не допущении продвижения наших войск,
– сказал Ковалев.
Для этого, как рассказали в Генштабе ВСУ, оккупанты применяют резервы и пытаются восстановить утраченное положение.
В то же время Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на Лиманском, Бахмутском и Купянском направлениях. Там, где украинские войска в обороне, по данным Генштаба ВСУ, не было потеряно ни одной позиции.
Ковалев отметил, что особенно тяжелые бои на Лиманском направлении в районе населенных пунктов Ямполовка, Торское, западнее Дибровы, Григорьевки, Спорного Донецкой области.
Украинские военные освободили Пятихатки
- В Минобороны Украины 19 июня официально подтвердили, что украинские защитники освободили Пятихатки в Запорожской области. Украинские бойцы вошли в город еще 18 июня.
- Украинские воины рассказали, что оккупанты убегали из населенного пункта и бросили много оружия, техники и боеприпасов.
- Кроме Пятихаток, за две недели Силы обороны Украины освободили еще 7 населенных пунктов – Новодаровку, Левадное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное, Лобковое и Нескучное.
- В общей сложности подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 километров. Освобожденная на Юге площадь составляет 113 квадратных километров.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя контрнаступление, сказал, что все идет по плану, который был утвержден и разработан. Данилов подчеркнул, что отклонений от плана нет.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что пока не стоит рассчитывать на то, что контрнаступление произойдет так же быстро, как это было в Харьковской области.