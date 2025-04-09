Говорится ли о наступлении на Сумы и Харьков: в ЦПД объяснили заявление Сырского

Россия активизировала боевые действия на северном направлении - речь о Сумской и Харьковской областях, но не о Сумах и Харькове. В ЦПИ объяснили, почему важно правильно толковать слова главнокомандующего Сирского.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий руководителя ЦПИ Андрея Коваленко. После заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об активизации действий врага на северном направлении – общество начало говорить о вероятном наступлении непосредственно на Сумы и Харьков.

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Не путайте регионы с областными центрами

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что эти слова следует толковать корректно.

Комментируя ситуацию, руководитель Центра Андрей Коваленко отметил, что не стоит путать слова о Сумщине и Харьковщине с Сумами и Харьковом, ведь это совсем разные вещи.

Россияне действительно активизировались в направлении этих регионов уже довольно давно, но говорить о прямом наступлении на крупные города пока точно нельзя, - говорится в заметке.

В ЦПД отмечают: важно правильно толковать слова военных и не поддаваться панике из-за искаженной информации.

Напомним, ранее генерал Сырский подтвердил, что враг активизировался сразу на нескольких направлениях. По его словам, Россия пытается создать так называемую “буферную зону” на Сумщине, Харьковщине и Черниговщине. И это свидетельствует о стратегических намерениях, но не о мгновенном штурме областных центров.

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Россия готовит новое наступление на Сумскую и Харьковскую области. И теперь эти данные подтверждает главнокомандующий.