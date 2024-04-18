Россия готовится к наступлению в июне: Буданов назвал ключевые цели врага

Российские войска планируют начать свое новое большое наступление уже в июне этого года. Оккупанты попытаются полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что до выборов в США российские войска будут пытаться захватить как можно больше территорий. После же они надеются, что Трамп поможет легитимизировать их достижения.

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Оккупанты готовятся к наступлению на Донбасс в июне

По словам Буданова, россияне уже в июне этого года попытаются захватить Донецкую и Луганскую области – регионы, о которых Путин уже так давно мечтает.

Глава ГУР добавил, что после своего наступления, российские войска сосредоточатся на том, что будут ожидать выборов президента США в ноябре.

До инаугурации вашего президента (США – 24 Канал) они будут пытаться получить как можно больше территорий Донецкой и Луганской областей,

– отметил Буданов.

По его словам, россияне надеются на президентских выборах США победу получит Трампа и поможет легитимизировать успехи оккупантов на фронте.

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