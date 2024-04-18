Россия готовится к наступлению в июне: Буданов назвал ключевые цели врага
Источник:The Washington Post
Российские войска планируют начать свое новое большое наступление уже в июне этого года. Оккупанты попытаются полностью захватить Луганскую и Донецкую области.
Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что до выборов в США российские войска будут пытаться захватить как можно больше территорий. После же они надеются, что Трамп поможет легитимизировать их достижения.
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Оккупанты готовятся к наступлению на Донбасс в июне
По словам Буданова, россияне уже в июне этого года попытаются захватить Донецкую и Луганскую области – регионы, о которых Путин уже так давно мечтает.
Глава ГУР добавил, что после своего наступления, российские войска сосредоточатся на том, что будут ожидать выборов президента США в ноябре.
До инаугурации вашего президента (США – 24 Канал) они будут пытаться получить как можно больше территорий Донецкой и Луганской областей,
– отметил Буданов.
По его словам, россияне надеются на президентских выборах США победу получит Трампа и поможет легитимизировать успехи оккупантов на фронте.
Кирилл Буданов: последние новости
- Буданов заявил, что украинские войска будут хорошо подготовлены к будущему наступлению россиян. Впрочем, он отмечает, что пока неизвестно, как сложится дальше ситуация, ведь без помощи союзников будет катастрофически трудно.
- Он заявил, что у Украины есть план, чтобы уменьшить российский потенциал. Он охватывает атаки на военную промышленность, критические военные объекты, аэродромы, командно-контрольные пункты России.
- Глава ГУР также анонсировал новые рейды российских добровольцев на территории страны-агрессора. По его словам, все это делается для того, чтобы показать бессилие Путина.