Россия готовится к наступлению в июне: Буданов назвал ключевые цели врага

18 апреля 2024, 07:39
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Источник:

The Washington Post

Российские войска планируют начать свое новое большое наступление уже в июне этого года. Оккупанты попытаются полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что до выборов в США российские войска будут пытаться захватить как можно больше территорий. После же они надеются, что Трамп поможет легитимизировать их достижения.

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Оккупанты готовятся к наступлению на Донбасс в июне

По словам Буданова, россияне уже в июне этого года попытаются захватить Донецкую и Луганскую области – регионы, о которых Путин уже так давно мечтает.

Глава ГУР добавил, что после своего наступления, российские войска сосредоточатся на том, что будут ожидать выборов президента США в ноябре.

До инаугурации вашего президента (США – 24 Канал) они будут пытаться получить как можно больше территорий Донецкой и Луганской областей,
– отметил Буданов.

По его словам, россияне надеются на президентских выборах США победу получит Трампа и поможет легитимизировать успехи оккупантов на фронте.

Кирилл Буданов: последние новости

  • Буданов заявил, что украинские войска будут хорошо подготовлены к будущему наступлению россиян. Впрочем, он отмечает, что пока неизвестно, как сложится дальше ситуация, ведь без помощи союзников будет катастрофически трудно.
  • Он заявил, что у Украины есть план, чтобы уменьшить российский потенциал. Он охватывает атаки на военную промышленность, критические военные объекты, аэродромы, командно-контрольные пункты России.
  • Глава ГУР также анонсировал новые рейды российских добровольцев на территории страны-агрессора. По его словам, все это делается для того, чтобы показать бессилие Путина.
Автор: Ярослав Погончук