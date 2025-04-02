Россия готовит резервы для "рывка" в мае: враг рассматривает 4 направления для нового наступления

Уже сейчас идут разговоры, что Россия накапливает войска для нового наступления в апреле-мае 2025 года. Можно предположить, на каких направлениях они попытаются активизироваться.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его мнению, есть 4 направления, где Россия может попытаться пойти в масштабное наступление. Но это означает, что она сразу полезет с нескольких участков.

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Где ожидать наступление России

Как отметил Жмайло, западные СМИ любят делать "апокалиптические" заголовки и рассказывают бред о наступлении на "тысячу километров" фронта. Похоже на то, что в погоне за просмотрами качество материалов и источников существенно страдает.

Сейчас можно выделить три-четыре направления, которые могут рассматривать оккупанты. На каком-то из них действительно может произойти активизация боевых действий.

Обратите внимание! Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что Россия готовит резервы для "рывка" на фронте в мае. В Третьей штурмовой бригаде также об этом сообщили. Там считают, что новое наступление России на их направлении может начаться еще в апреле.

Прежде всего речь идет о Курско-Сумском направлении. Силы обороны Украины отошли с большинства позиций на этом участке фронта. Сейчас, чтобы враг не собирал "кулак", чтобы лезть на Сумщину, продолжаются боевые действия на территории Белгородской области.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту боевых действий

Нельзя забывать и о Запорожском направлении. Также оккупанты могут активизироваться в Донецкой области. Речь идет о Торецке и Лиманском направлении.

Они могут попытаться перебросить резервы в сторону Торецка, чтобы продвинуться в направлении Константиновки. Также тревожные новости поступают с Лиманского направления. Россияне хотят захватить высоты, чтобы достигать к Лиману огнем из артиллерии и оттеснять наши войска,

– рассказал Жмайло.

Добавим, по состоянию на 2 апреля Россия потеряла более 918 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10515 российских танков, 21880 боевых бронированных машин, 25576 артиллерийских систем и т.д.