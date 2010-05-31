Наступление россиян и буферная зона на Харьковщине: интервью с командиром бригады "Хартия"

Россия пытается продвинуться на правом фланге Харьковского направления. Однако Силы обороны сдерживают оккупантов и не дают продвигаться вперед.

Командир 13-й бригады НГУ "Хартия" полковник Максим Голубок с позывным "Альтаир" в интервью 24 Каналу рассказал о боях на Харьковщине, на какие ухищрения идут оккупанты, чтобы продвигаться, и как стать частью "Хартии". Больше об этом – читайте далее в материале.

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Накопила ли Россия 50 тысяч военных на Харьковском направлении

Есть ли у вас информация о накоплении россиян на Харьковском направлении, потому что ранее сообщали о 50 тысячах российских военных?

У нас нет подтверждения тех сведений, которую обнародовали зарубежные средства массовой информации. Конечно, есть подразделения, которые ведут определенные действия и пытаются восстанавливать свои утраченные позиции, но сейчас Силы обороны, в том числе и бригада "Хартия", стойко удерживают занятые участки фронта и пытаются максимально наносить потери противнику.

Так, противник пытается преуспеть на правом фланге Харьковского направления, но Силы обороны делают все возможное для того, чтобы сдерживать его и не дать врагу продвигаться вперед.

Полное интервью с командиром 13-й бригады НГУ "Хартия": смотрите видео

О тактике россиян и "плащах-невидимках"

Какую именно технику и тактику россияне сейчас используют? Изменилось ли что-то?

Сейчас противник применяет комбинированный подход к решению таких задач. Используют бронетехнику в стандартном понимании, как это должно быть. Технику зашивают мангалами – думают, что это будет защищать их от наших дронов.

Также на направлениях массированно используют мотоциклетные подразделения. И третья волна – это непосредственно пехотные малые группы, которые путем просачивания пытаются найти какие-то слабые места в нашей обороне, чтобы потом наносить туда удары.

Были ли у вас случаи, что россияне использовали так называемые плащи-невидимки, когда их не видно в тепловизоры?

Да, россияне часто применяют и такие средства для маскировки своих перемещений, также используют средства радиоэлектронного подавления. У нас много таких примеров, когда группа перемещается с двумя средствами в голове и в хвосте группы. Но мы ищем сейчас возможность выявлять такие группы на расстоянии, чтобы эффективно их уничтожать.

Насколько мотоциклетные группы россиян являются проблемой? Сколько времени они уже используют мотоциклы?

Проблема в массированности. При массированном применении мотоциклетных подразделений есть угроза, что противник может достичь определенных рубежей, которые он определяет. Впрочем, сейчас есть средства и способы противодействия этим подразделениям для того, чтобы исключить их продвижение к переднему краю наших позиций.

Угроза создания буферной зоны на Харьковщине

Есть ли знаки на Харьковщине, что россияне хотят создать там буферную зону?

Создание буферной зоны является идеей противника. Россияне с этой целью ведут наступательные действия. Фактически это захват нашей территории, поэтому я считаю, что понятие "буферная зона" является неправильным. Наша задача – не дать создать эту буферную зону. А если мы говорим о буферной зоне, то нам надо делать ее в другом направлении от государственной границы.

Ситуация на Харьковском направлении: смотрите на карте

Повлияли ли мирные переговоры на наступление России

Если говорить о мирных переговорах, то как они повлияли вообще на российское наступление? Приостанавливали ли его оккупанты?

На нашем участке фронта ничего не менялось. Противник как осуществлял огневое поражение и пытался продвигаться вперед, так и придерживался этих планов. Поэтому мы считаем, что любые условные ограничения по огневому поражению со стороны России – это еще одна попытка сделать перегруппировку своих сил и средств, чтобы создать себе условия для дальнейшего продвижения вперед.

Как меняются технологии на фронте

Что нового россияне используют на фронте и действительно ли это является серьезной проблемой для Украины?

Мы сейчас переходим в технологическое противодействие, противоборство с противником. Это средства воздушного нападения: БПЛА различных форм, методы и способы их применения на разную глубину и непосредственно средства противодействия этим средствам. То есть если мы говорим, что противник сейчас массированно применяет "Шахеды", то нам надо применять аналог для ударов вглубь территории противника.

Если мы говорим, что противник массированно применяет дроны на оптоволокне, то нам срочно надо искать способы противодействия. Мы ведем в этом направлении работу, она не останавливается. На каждое действие есть свое противодействие и реакция. Это основа. Главное – искать способы и методы для того, чтобы уничтожить противника. Какими бы средствами он не пытался атаковать, какое бы преимущество не имел – мы должны двигаться вперед.

Если говорить о слабых местах противника, то, действительно, в чем наше преимущество?

Наша мотивация – это украинский народ. Мы на своей земле. Защищаем свою землю, своих родных, свои семьи, а мотивация – это залог успеха. Далее – это обученность и технологический прогресс в военном деле. Самое главное – это адаптивность к изменениям в способах ведения войны, потому что война меняется очень быстро.

Противник использует различные способы ведения войны, и, соответственно, мы реагируем. Когда мы придумываем что-то новое, то и противник начинает реагировать. То есть эти процессы стали настолько быстротечными, что даже 2 – 3 месяца назад все было по-другому. Мы должны быть готовы менять свои доктринальные документы именно в подготовке и применении войск разных уровней.

Что именно менять?

Например, у нас есть боевой устав механизированных частей. Сейчас широко используется подразделение беспилотных систем. Оно должно все быть объединено и доктринально утверждено, в частности способы применения беспилотных летательных аппаратов в тактике действий пехотных подразделений.

Чего больше всего не хватает в армии

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже запускает 100 дальнобойных дронов в сутки, но может производить 300 – 500 единиц в сутки, было бы столько финансирования от партнеров. Чего еще нам не хватает сейчас на поле боя и чего хотелось бы больше?

Война требует средств. Наша задача – адаптироваться к изменениям в правилах и способах ведения войны. Например, оптоволоконные дроны – это изменение. Раньше мы использовали обычные FPV, сейчас переходим на оптику. Адаптация промышленного комплекса к изготовлению этих средств в таких количествах – это, конечно, потребность.

Так, мы получаем сейчас боеприпасы как украинского производства, так и от партнеров. Потребность есть, конечно, но она пока не критически влияет на наши участки фронта.

Нам нужны специалисты. Сейчас "Хартия" начинает программу набора женщин на технологические должности – пилоты наземных роботизированных систем. Многие девушки имеют талант и опыт работы с технологическим оборудованием, поэтому мы приглашаем всех, у кого есть желание, присоединиться к нашему общему делу, к большой семье "Хартия" – и вместе с нами уничтожать противника.

Сейчас есть программа "Контракт 18 – 24" по привлечению молодежи непосредственно для подготовки и дальнейшего применения, в частности в направлении беспилотных систем. Думаю, мы будем иметь успех, потому что молодежь – это более диджитализированный слой населения, и мы ожидаем поступления этого ресурса.

Как попасть на службу в "Хартию"

Какие самые популярные вакансии среди женщин? Что вы предлагаете? Как к вам достучаться, где увидеть эти вакансии?

Вакансии можно посмотреть на нашем сайте. Там есть номера телефонов, по которым можно получить консультативную информацию, в частности какие должности можно рассматривать. Для примера: у нас есть девушки-танкисты, которые непосредственно ведут боевые действия, являются экипажами танков. Есть пилоты, медики, пилоты наземных роботизированных систем. Большое количество специалистов наравне с мужчинами выполняет боевые задачи.

Главное – желание и понимание того, что это войско и к вам будет определенное отношение: вы должны иметь мотивацию и желание учиться. Мы готовы вас научить, сопровождать, оказывать помощь. Это касается не только женщин; это касается всех, кто приходит в "Хартию".

Я так понимаю, что и тыловых должностей достаточно: девушки-СММщики, юристы, документоведы. Они могут тоже приходить?

Конечно.

Какая сейчас у вас недоукомплектованность? Или, наоборот, есть даже конкурс? Потому что знаем, что обычно "Хартия" – на слуху, так же как и Третья штурмовая и "Азов". Туда записываются и, наверное, стоят в очередях. Повлияли ли разговоры о перемирии и мирных переговорах на желание людей идти добровольцами? Уменьшилось ли количество желающих?

Количество желающих, которые обращаются в наши рекрутинговые центры, остается плюс-минус на одном уровне. Сейчас "Хартия" разворачивает сеть "Хартия-хабов" в крупных областных центрах, чтобы рассказать о бригаде и о том, какие подходы и методы в ней применяются.

В этих хабах основная задача – ознакомить гражданских с военным делом, с тем, что происходит внутри войска. И главное – патриотическое воспитание молодежи, населения. Напомнить людям историю украинской государственности, украинского народа. К сожалению, мы наблюдаем определенный вакуум в информационном поле, и противник своими нарративами пытается его заполнить, в частности для противодействия ТЦК. Опять появляются призывы о русскоязычном населении.

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Основная задача – показать населению, что украинское государство было создано и существовало задолго до Московии. Надо помнить: народ, не знающий своей истории и не говорящий на родном языке, рано или поздно станет населением, которое просто заберет другое государство. У нас уже есть пример, поэтому мы должны это помнить.

Могут ли роботы заменить людей на фронте

По вашему мнению, за чем будущее? Говорят о роботизированных системах, чтобы меньше использовать людей и вместо этого воевать роботами. Возможно, у вас есть пожелания, или вы понимаете, что именно за этими разработками будущее?

Мы от этого не отойдем. Но нельзя говорить, что пехота – это антагонизм. Там, где есть солдат, там наша территория. Роботы – это, конечно, классно. Мы пытаемся использовать роботизированные системы на некоторых участках, где есть высокий риск травмирования или гибели военных.

Но мы понимаем: только тогда, когда на территории находится наш солдат, мы можем считать ее освобожденной. Все технологические системы, которые есть в бригаде и Вооруженных Силах, используются для того, чтобы повысить уровень выживания пехоты на поле боя.

Используете ли вы дроны типа "Баба-Яга"? Есть ли чем отвечать россиянам? Недавно была информация, что у них такого нет.

Конечно, у нас есть все, чтобы создавать условия для уничтожения противника десятками. Бригада занимается этим, я считаю, эффективно.