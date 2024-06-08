Что Путин может готовить на 9 июня: Черник проанализировал действия оккупантов и заявления диктатора

В Швейцарии 15 –16 июня состоится Саммит мира. Владимир Путин помешан на различных символах, поэтому до саммита может попытаться "показать силу".

Об этом в сводке для 24 Канала сказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник, заметив, что оккупанты могут прибегнуть к "беспокоящей" операции на Сумщине или в Харьковской области. По его словам, это вполне может произойти и 9 июня.

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Что Россия может готовить на 9 июня

Однако пока Россия не имеет достаточно укомплектованной группировки, чтобы она смогла осуществить прорывную операцию по нормативам дивизии. Для этого врагу нужно сосредоточить там не менее 100 тысяч солдат. Сейчас группировка "Север" состоит из:

около 53 тысяч оккупантов;

400 танков;

до тысячи стволов артиллерии и реактивных систем залпового огня;

1,5 тысяч бронетехники.

Это далеко не та группировка, которая может что-то прорвать. Но может ли быть "беспокоящая" операция по Харьковскому лекалу, когда несколько батальонных групп применяют одновременно? Однозначно да. Может ли это быть 9 июня? Может быть,

– предположил полковник запаса.

Впрочем, сейчас Украина может применять западное оружие, поэтому если Россия будет разворачивать боевые колонны, то ВСУ будут иметь, чем отвечать врагу. Ведь во время "беспокоящей" операции на Харьковщине наши воины могли применять только украинское оружие и дроны.

К чему Путин готовит россиян

5 июня во время общения с журналистами Путин сказал, что Россия теряет в войне с Украиной 20 тысяч оккупантов ежемесячно. Эта цифра совпадает с той, что отмечают в украинских отчетах. По мнению Черника, это был продуманный шаг со стороны кремлевского диктатора, а не случайность.

Так, за май ВСУ установили рекорд по ликвидации российских солдат – около 39 тысяч уничтоженных оккупантов за месяц. Безболезненно для себя Россия могла пополнять потери в 30 тысяч ликвидированных россиян, поэтому не решалась переходить эту мобилизационную планку.

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"Если Путин это озвучил, то это является не совсем приятным признаком. Это означает, что они готовят общественную почву и общественное мнение для того, чтобы поднимать уровень мобилизации. Мол, мы (Россия – 24 Канал) потеряли меньше, но таки потери несем, так называемая "сво" продолжается, следовательно, надо и в дальнейшем мобилизовать народ", – подчеркнул Черник.

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