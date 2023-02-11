Россия начала наступление на Донбассе: разведка Эстонии назвала важное условие, которое играет на руку ВСУ

Оккупанты продолжают наступление на Донбассе. Как отмечают в Генштабе, враг совершает его сразу на 5 направлениях. Примечательно, что в разведке Эстонии заявили, что врагу не удастся изменить ситуацию на фронте.

Об этом заявил командующий Разведывательного центра Сил обороны Эстонии, полковник Марго Гросберг. Он назвал условие, мешающее врагу повлиять на ход событий на фронте.

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Погода играет на руку ВСУ

Гросберг заметил, что оккупанты наступают на Донетчине и Луганщине. Но помогает нашим подразделениям Сил обороны относительно теплая погода.

"По сравнению с прошлой неделей активность боевых действий выросла, инициатива в определенной степени перешла в руки вооруженных сил России", – отметил он.

Командующий разведкой добавил, что оборона Украины – под сильным давлением. Причем как в Донецкой, так и Луганской областях. Но, несмотря на это, существенных изменений на линии столкновения не выявлено.

Вернемся к погодным условиям. По словам Гросберга, оккупанты сталкиваются с проблемами, связанными с отступлением морозов. Потепление никак не способствует проведению наступательных действий. А все потому, что почва – вязкая, тяжелой технике и самим бойцам передвигаться становится непросто.

На северо-востоке Украины, то есть в Луганской области, средняя суточная температура держится на уровне около нуля, на юге страны установилась плюсовая температура. Иными словами, погода сейчас способствует оборонным действиям ВСУ,

– заметил он.

Где наступают оккупанты

Как отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ, оккупанты осуществляют наступательные действия в 5 направлениях. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, а также Новопавловском.

Кроме того, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили ряд атак. Оккупанты понесли потери и отступили в районах Кременной, Шипиловки и Белогоровки на Луганщине, а также Красной Горы, Бахмута, Ивановского и Парасковеевки Донецкой области.

Напоследок пробежимся актуальными потерями врага. За минувшие сутки удалось ликвидировать 1 140 захватчиков. Общая же статистика с 24 февраля 2022 свидетельствует о том, что "двухсотых" оккупантов стало 136 880.