Наступление России продолжается уже 13 месяцев: близка ли Украина к обвалу фронта

В западных СМИ прогнозируют, что прорыв позиций возле Торецка может иметь катастрофические последствия для обороны ВСУ. А генерал-майор Дмитрий Марченко, говоря в частности о Селидово, заявил, что украинский фронт в Донецкой области "посыпался".

Российская армия пытается максимально давить на ВСУ. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в разговоре с 24 Каналом отметил, что сейчас ситуация на фронте для украинской армии сложная, однако не критическая.

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Россия бросает в атаки большое количество солдат

Ступак отметил, что на определенных участках фронта украинские защитники вынуждены отступать из-за сильнейшего давления российских оккупантов. Он отметил, что российская масса, которая навалилась, является огромной.

Хочется верить, что рано или поздно это наступление выдохнется, потому что оно уже длится 13 месяцев. Я не согласен с тезисом генерала Марченко о том, что фронт обвалился или когда Юлиан Репке говорит, что все "посыпалось". Так можно говорить, когда убегают в тапочках. Но такого нет, технику и снаряды никто не оставляет,

– отметил Ступак.

Согласно данным украинского Генштаба, за сутки по состоянию на 5 ноября больше всего вражеских атак состоялось на Кураховском направлении – 84, Лиманском – 32, Покровском – 22. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 11 авиаударов, в частности, сбросил 18 КАБов, совершил 2 640 обстрелов, из них 95 – с РСЗО, а также использовал для поражения дроны-камикадзе в количестве 763.