Захват Угледара в начале октября активизировал российское наступление. После взятия города оккупанты за 2 месяца смогли быстро продвинуться на восток аж на 30 километров, передает 24 Канал со ссылкой на отчет британской разведки.

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Опасная ситуация на Времовском направлении

Теперь угроза нависла над поселком Волновахского района – Великая Новоселка. Враг атакует восточный фланг населенного пункта.

Кроме того, потеря Угледара позволила захватчикам успешно продвигаться в менее защищенных районах на западе Донецкой области.

В разведке отмечают, что ситуация в регионе очень тяжелая. Россияне сейчас наступают в тылу украинской обороны. Поэтому существует большая опасность для основных логистических путей к Большой Новоселке.

Как отмечают в Силах обороны Юга, противник постоянно штурмует на Времовском направлении, пытаясь прорваться к этому поселку. Его захват является одним из ключевых для получения контроля над территорией Донецкой области.

К слову, противник уже стоит на подступах к Покровску. Совсем скоро могут начаться бои за город.