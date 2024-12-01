Захоплення Вугледара на початку жовтня активізувало російський наступ. Після взяття міста окупанти за 2 місяці змогли швидко просунутися на схід аж на 30 кілометрів, передає 24 Канал із посиланням на звіт британської розвідки.

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Загрозлива ситуація на Времівському напрямку

Тепер загроза нависла над селищем Волноваського району – Велика Новосілка. Ворог атакує східний фланг населеного пункту.

Крім того, втрата Вугледара дозволила загарбникам успішно просуватися у менш захищених районах на заході Донеччини.

У розвідці зазначають, що ситуація в регіоні дуже важка. Росіяни наразі наступають у тилу української оборони. Тому існує велика небезпека основним логістичним шляхам до Великої Новосілки.

Як зазначають у Силах оборони Півдня, противник постійно штурмує на Времівського напрямку, намагаючись прорватися до цього селища. Його захоплення є одним із ключових для отримання контролю над територією Донецької області.

До слова, противник вже стоїть на підступах до Покровська. Зовсім скоро можуть розпочатися бої за місто.