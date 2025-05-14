Действительно ли россияне готовятся к большому наступлению: экс-сотрудник СБУ заметил интересную деталь

Многие говорят о возможной масштабной летней наступательной кампании со стороны России. Говорят, что что-то готовится, однако пока не хватает конкретной информации или подтвержденных деталей.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала отметил, что ни одна иностранная разведка или OSINT-аналитики пока публично не сообщали о подготовке российского наступления летом.

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Что указывает на отсутствие подготовки к большому наступлению России

Ступак отметил, что эстонская, финская, американская, британская или любая другая разведка не обнародовали никаких публикаций, которые бы подтверждали, что у россиян "в рукаве" есть что-то масштабное. Например, тысячи танков или десятки тысяч военных, которые где-то за Уралом в палатках готовятся к наступлению.

Таких данных просто нет,

– подчеркнул он.

Кроме того, не поступает никакой информации и от OSINT-аналитиков – специалистов по разведке на основе открытых источников. Это и журналисты, и частные лица, которые тщательно анализируют десятки тысяч фото, видео из разных регионов России. Они также не фиксируют никаких признаков скопления техники или военных.

"Нет никаких селфи на полигонах, "случайных" фото танков или лагерей, сделанных где-то в районе Улан-Удэ или за Уралом", – добавил бывший сотрудник СБУ.

Кого вынужденно мобилизует Россия

С одной стороны, не нужно нагнетать ситуацию. Сейчас действительно многие люди начинают паниковать – мол, вот-вот будет большое наступление. Но с другой стороны, и расслабляться не стоит. Должны продолжать работать в том же направлении и внимательно следить за данными – как от наших разведчиков, так и от западных партнеров и журналистов.

Еще раз повторю: информационная "накачка" происходит, но возникает логичный вопрос – путем чего Россия может реализовать летнюю кампанию? Если что-то и собрали – где люди? Где техника?

– отметил Иван Ступак.

Ежедневно наши военные уничтожают десятки единиц российской техники. Без пауз, выходных или праздников. Это видно по тому, как россияне идут в наступление: пешком, на мотоциклах или багги. Это не от хорошей жизни.

И последнее – вопрос человеческого ресурса. Россия испытывает серьезный дефицит живой силы. Уже видим, как начинают мобилизовать полицейских, вытаскивают военных даже с блокпостов в тылу, проводят облавы по клубам и тренажерах. Это свидетельствует о нехватке людей даже для текущих боевых действий, не говоря уже о масштабном наступлении.