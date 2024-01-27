Россия планирует вести войну еще не менее 3 – 4 лет, – The Telegraph

Россия пытается вовсю нарастить оборонную промышленность. Оккупанты превращают в помещение для изготовления оружия торговые центры, пекарни и даже классы в школах. Это говорит о том, что Кремль хочет вести длительную войну.

Эксперты отмечают, вряд ли Россия выработает необходимое количество оружия для нового масштабного наступления в 2024 году. Однако Кремль рассматривает это в ближайшей перспективе.

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Россия готовится вести длительную войну

Источник издания The Telegraph в сфере обороны убежден – заявления российских захватчиков свидетельствуют о том, что они хотят вести войну еще не менее 3 – 4 года.

Они говорят о мобилизации своей оборонной промышленности в течение следующих трех лет, а это значит, что они планируют вести войну как минимум три-четыре года,

– сказал источник.

Собеседник также отметил, что сейчас россияне уязвимы, ибо производство не отвечает их потребностям. Но со временем они его догонят.

Пока агрессор уязвим, нужно действовать

Журналисты заметили, что если Запад срочно не совершит никаких действий, Украина может проиграть войну, а потом Россия перекинется на другие страны Европы.

Вывод очевиден: если Запад не предпримет никаких действий, Украина может проиграть войну. И что будет дальше, никто не знает, но из Москвы поступили тревожные сигналы о дальнейших захватах земель в Европе,

– пишет The Telegraph,

В НАТО обеспокоены возможностью войны с Россией: избежать этого поможет только победа Украины

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что война между НАТО и Россией потенциально может разразиться в течение 5 – 8 лет.

Также немецкий таблоид Bild заявил, что одним из теоретических сценариев, которые рассматривают немецкие военные руководители, есть потенциальное нападение России на Сувальский коридор– стратегически важный сухопутный коридор на польско-литовской границе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что сейчас критическое время. Он отметил, что если Россия победит, существует реальный риск того, что она снова применит силу. Так что он призвал страны НАТО и ЕС усилить финансирование Украины.

Недавно Владимир Зеленский также отметил, что если Запад перестанет помогать Украине, в Европе наступит большой кризис, а затем Россия вступит в войну с НАТО.

Именно для этого, чтобы этого не случилось и Украина как можно быстрее одолела врага, нашей стране нужно больше оружия, в частности дальнобойной. Также крайне важно ввести более эффективные санкции против страны-агрессора, ведь она учится их обходить.