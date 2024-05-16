Россия не имеет сил для стратегического прорыва на фронте, – командующий силами НАТО в Европе

В НАТО убеждены, что российская армия не имеет достаточного количества сил для стратегического прорыва на фронте. В то же время оккупанты могут достигать тактических успехов.

Об этом рассказал Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, в комментарии журналистке 24 Канала в Брюсселе.

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Командующий НАТО высказался о возможностях России на фронте

По словам Каволи, российская армия обладает способностью достигать локальных успехов на фронте. Но в то же время несет большие потери.

В дополнение, они (россияне – 24 Канал) не имеют навыков и возможностей для этого (прорыва на фронте – 24 Канал), чтобы действовать в масштабах, необходимых для реализации любого большого шага для получения стратегического преимущества,

– сказал командующий силами НАТО в Европе.

Каволи добавил, что находится в контакте с украинскими коллегами и уверен, что украинские военные удержатся на фронте.

В Альянсе высказались о наступлении россиян в Харьковской области

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр уверен, что наступление российского войска в Харьковской области не заставит украинскую власть сесть за стол переговоров.

"Я думаю, что Вооруженные Силы Украины борются за то, чтобы вернуть землю, которая принадлежит им, и это трудно. Для этого нужно многое сделать, и это будет нелегко", - сказал Бауэр.

Лейтенант-адмирал также добавил, что наступление российских войск на фронте в Украине не является стратегическим успехом.