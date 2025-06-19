В ISW назвали приоритетное направление для России на фронте

Россияне возобновили масштабные механизированные атаки на Торецком направлении Донецкой области. Вероятно, они выбрали этот участок приоритетным для своего наступления.

На днях оккупанты осуществили механизированную атаку численностью не менее взвода на этом участке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Смотрите также Штурм админграницы Днепропетровщины и наступление на Запорожье: как изменилась линия фронта за неделю

Какие признаки на это указывают

Согласно геолокационным кадрам, во вторник, 17 июня, россияне провели механизированную атаку к западу от Яблоновки, что к западу от Торецка, с помощью не менее трех бронемашин и четырех моторизованных транспортных средств.

Кроме того, есть информация, что оккупанты совершили механизированную атаку численностью роты у Константиновки. В то же время украинские силы, по данным ISW, уничтожили 15 единиц тяжелой техники и восемь моторизованных транспортных средств.

Аналитики напоминают, что в период с зимы 2024 – 2025 годов россияне проводили механизированные атаки значительно реже, вероятно, из-за возможностей украинских беспилотников и сокращения поставок бронетехники на фронт Россией.

Российские механизированные атаки на Торецком направлении могут указывать на то, что российское военное командование намерено отдать приоритет этому сектору фронта,

– говорится в отчете.

К слову, в ISW сообщали, что россиянам удалось продвинуться в Харьковской, Донецкой, Сумской областях. Согласно данным аналитиков, недавно захватчики продвинулись на юго-запад от Дилиевки и захватили село Дачное.