Не только Покровск: Россия усилила атаки на одном из направлений, – карта боев 10 июня

Россия продолжает наступление на многих участках фронта. Противник стремится прорваться к крупнейшим промышленным центрам Донецкой области. Враг не позволяет перебросить украинские силы на Восток, значительно усилив атаки на Севере.

За прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на разных направлениях

На Харьковском направлении агрессор 5 раз штурмовал позиции наших защитников в районах Волчанска, Каменки и Глубокого.

Противник штурмует возле Глубокого: смотрите на карте

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Загрызово, Зеленого Гая, Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки и в сторону Куриловки.

Оккупанты атаковали возле Зеленого Гая: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Липового, Надежды и в направлении Редкодуба, Карповки, Нового Мира, Ольговки и Григорьевки.

Россияне наступали вблизи Надежды: смотрите на карте

На Северском направлении в течение дня враг совершил одну атаку на позиции наших подразделений в районе населенного пункта Григорьевка.

Враг атаковал Григорьевку: смотрите на карте

На Краматорском направлении зафиксировано 7 боевых столкновений в районах Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Ступочек.

Оккупанты атаковали Ступочки: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 13 атак вблизи Дилиевки, Торецка и в направлении Яблоновки.

Враг совершил атаки в направлении Яблоновки: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Новоукраинка, Новооленевка, Богдановка, Новосергиевка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Луч, Лысовка, Удачное, Богдановка, Алексеевка, Андреевка и в направлении населенных пунктов Зеленый Кут, Покровск, Муравка.

Агрессор наступал в районе Новооленевки: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 18 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Зеленое Поле, Свободное Поле, Веселое, в направлении Шевченко, Багатира и Запорожья.

Захватчики атаковали вблизи Константинополя: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 3 вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенного пункта Малиновка.

Россияне пробовали продвинуться возле Малиновки: смотрите на карте

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили 6 вражеских атак в районах Новоандреевки, Степного, Нестерянки и в сторону Павловки.

Отбиты вражеские атаки у Нестерянки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении враг 5 раз без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины отбили 38 атак российских захватчиков.

Заметим, что противник на днях осуществил наибольшую переброску сил за последние полгода в принципе и первую подобную за весь период войны. Враг перебросил военную технику и личный состав из Крыма и Херсонщины

в Курскую и Сумскую области.