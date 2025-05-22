Названы два самых горячих участка: Генштаб доложил о ситуации на фронте 22 мая

Оккупанты не оставляют попыток прорвать украинскую оборону на разных направлениях фронта. Наибольшую активность противник проявляет в районе Покровска.

С начала суток по состоянию на 22:00 произошло 101 боевое столкновение, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на разных направлениях

На Харьковском направлении враг 6 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Довгенького.

На Купянском направлении 3 атаки отбили украинские защитники в районах Петропавловки, Колесниковки, Кондрашовки, Новой Кругляковки и в сторону Песчаного. Еще 2 боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении 12 атак захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Торское, Липовое и Редкодуб.

На Северском направлении противник совершил 2 наступательные действия в районах Григорьевки и Белогоровки.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра и Белой Горы. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении оккупанты 6 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Романовки, Торецка и Дилиевки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили 4 штурма противника, до сих пор продолжается 2 боестолкновения.

На Покровском направлении враг совершил 32 наступательных действия. Активность российских оккупантов – вблизи населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Малиновка, Зверево, Котляровка, Даченское, Удачное, Троицкое, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Луч, Шевченко Первое, Миролюбовка. 5 боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 11 атак оккупантов вблизи Константинополя и в сторону Шевченко и Новополя. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Высокое.

На Ореховском направлении враг сегодня провел 2 наступательные действия в направлении Новоданиловки.

На Курском направлении произошло 20 боестолкновений.