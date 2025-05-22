З початку доби станом на 22:00 відбулося 101 бойове зіткнення, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на різних напрямках

На Харківському напрямку ворог 6 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Вовчанськ та в бік Довгенького.

На Куп'янському напрямку 3 атаки відбили українські захисники в районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та в бік Піщаного. Ще 2 боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку 12 атак загарбників зупинили українські воїни у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Торське, Липове та Рідкодуб.

На Сіверському напрямку противник здійснив 2 наступальні дії в районах Григорівки та Білогорівки.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три спроби загарбників просунутися вперед в районах Часового Яру та Білої Гори. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Торецькому напрямку окупанти 6 разів штурмували позиції наших оборонців в районах Романівки, Торецька та Диліївки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили 4 штурми противника, дотепер триває 2 боєзіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 32 наступальні дії. Активність російських окупантів – поблизу населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Малинівка, Звірове, Котлярівка, Даченське, Удачне, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Промінь, Шевченко Перше, Миролюбівка. 5 бойових зіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 11 атак окупантів поблизу Костянтинополя та в бік Шевченка й Новополя. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед поблизу населеного пункту Високе.

На Оріхівському напрямку ворог сьогодні провів 2 наступальні дії в напрямку Новоданилівки.

На Курському напрямку відбулося 20 боєзіткнень.