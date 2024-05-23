Тела гражданских лежат прямо на улицах: какова ситуация с эвакуацией в Волчанске

Сейчас сложно сказать удалось ли эвакуировать всех жителей из Волчанска и близлежащих сел. Многие жители выезжали самостоятельно, а правоохранители почти не могут работать в этой зоне из-за опасности.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что 22 мая россияне обстреляли автомобиль полицейских. К сожалению, погиб мужчина, который ежедневно ездил эвакуировать местных. Его напарник ранен, находится в больнице.

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Как происходит эвакуация

Аэроразведчики зафиксировали, что тела гражданских жителей остаются прямо на улицах, когда оккупанты их расстреляли. Сейчас сложно сказать о количестве погибших и жителей, которые остаются в Волчанске.

Несколько дней назад местные власти сообщали, что в городе и его окрестностях могут находиться около сотни человек. Ежедневно эвакуация становится сложнее, однако команды продолжают вывозить людей в безопасные места, рискуя своей жизнью.

Корреспондентка обратилась к харьковчанам с запросом о помощи для эвакуированных примерно 1000 жителей из Волчанска. Они нуждаются в поддержке, поскольку выезжали с одной сумкой самых необходимых вещей.

Хотя волонтеры пытаются обеспечить всем необходимым, но все равно есть потребность в вещах – больших размерах одежды и разных размерах обуви для мужчин. Для женщин и детей преимущественно есть все необходимое.

Если есть возможность помочь в хорошем состоянии вещами, то найдите адреса в телеграм-каналах Красного креста, волонтерских центров, социальных учреждений. Просто помогите, чем можете. Некоторые люди, когда выезжали, просто схватили с собой кота и все, документы иногда. Сейчас многим восстанавливают документы. Вы просто можете сделать хорошее дело,

– сказала Анна Черненко.

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