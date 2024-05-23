На Харьковщине и под Авдеевкой остановлено продвижение врага: в Нацгвардии рассказали о ситуации

За прошедшие сутки на Харьковском и Авдеевском направлениях не зафиксировано продвижение российских оккупантов. Впрочем ,враг продолжает привлекать группы пехоты, чтобы прорваться в сторону села Липцы.

Враг применяет большое количество авиации и наносит авиаудары на участках, где оккупанты пытаются достичь успеха. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, передает 24 Канал.

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Какова ситуация на фронте

Музычук отметил, что во время наступления на Харьковскую область активность врага на других направлениях не снижалась. Оккупанты пытались держать в напряжении всю линию фронта, в частности на Покровском, Кураховском направлениях и в районе Часового Яра.

Продвижений врага на Харьковщине нет за последние сутки, и в Авдеевке на восточных направлениях наши защитники свои позиции удерживают,

– сообщил он.

На Харьковском направлении большого количества боестолкновений не наблюдается, однако враг продолжает привлекать группы пехоты, чтобы прорваться в сторону села Липцы. Украинские военнослужащие, в частности бойцы спецназначения "Омеги" Национальной гвардии, эффективно обнаруживают и уничтожают эти группы с помощью FPV-дронов. Также иногда есть огневые контакты с использованием стрелкового оружия и артиллерии.

Музычук отметил, что характерно применение врагом большого количества авиации и авиаударов на участках, где оккупанты пытаются достичь успеха. В основном это применение управляемых авиационных бомб для разрушения населенных пунктов и позиций украинских защитников.

Наибольшая активность противника сейчас зафиксирована на Кураховском направлении, где произошло почти треть от общего количества боестолкновений.

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