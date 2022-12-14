Россия может осуществить новое "большое наступление": обозреватель назвал самое опасное направление
Россияне концентрируют большие силы, которые преимущественно состоят из мобилизованных, чтобы восстановить наступательный потенциал. Ареной этого наступления, скорее всего, будет не Беларусь и Киевское направление, а Донбасс.
Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его мнению, это может быть, например, север Луганской области.
Обратите внимание На одном направлении фронта погода помогает ВСУ, а на другом – спасает россиян, – Жданов
Какое направление является самым опасным
Так, на этом направлении российские захватчики могут попытаться восстановить свои позиции, утраченные в результате контрнаступления Вооруженных Сил в сентябре. Или это может быть "Донецкая дуга", где оккупанты все еще пытаются захватить Бахмут.
Восточное направление – наиболее опасное в этом смысле,
– подчеркнул военный обозреватель.
По его мнению, это может быть наступление силами мобилизованных. В России почему-то считают, что именно "мобики" способны помочь ей переломить ход событий на фронте.
Попович предположил, где россияне могут готовить наступление: смотрите видео
Удастся ли россиянам осуществить "большое наступление"
Для того чтобы наступать стране-агрессору необходима обученная армия. Войско оккупантов сначала должно пройти подготовку и боевое согласование. Кроме того, Россия должна обеспечить мобилизованных всем необходимым.
А мы отлично знаем, какую подготовку проходят эти "чмобики". Сейчас россияне действуют методами маршала Жукова, который забрасывал позиции противника "мясом",
– подчеркнул Попович.
По его словам, именно так сейчас происходит битва за Бахмут. Российские солдаты волнами идут на позиции украинских военных и пытаются продавить оборону города. Более того, согласно российским источникам, Владимир Путин лично приказал беречь военную технику, а не людей.
"Такие пехотно-артиллерийские марши идут на украинские позиции. А технику они концентрируют возможно для того, чтобы нанести удар и перейти в наступление в январе", – подытожил военный обозреватель.
Актуальная информация с фронта
- Самой сложной остается ситуация на Востоке нашей страны. В американском Институте по изучению войны рассказали, что российские войска продолжают формировать и консолидировать там свои силы.
- Сейчас оккупанты мечтают укрепить оборону и устоять перед контрнаступлением Вооруженных Сил на границе Харьковской и Луганской областей. Также консолидация сил необходима вражеским солдатам, чтобы наступать на Донецком направлении.
- В ночь на 13 декабря в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области ВСУ уничтожили более 15 военнослужащих вооруженных сил России. В Запорожской области потери врага составляют до 100 раненых оккупантов, а также уничтожен склад боеприпасов.
- В целом, с начала полномасштабного вторжения нашим защитникам удалось ликвидировать по меньшей мере 96 тысяч русских оккупантов. А также немало военной техники врага.