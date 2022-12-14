Россия может осуществить новое "большое наступление": обозреватель назвал самое опасное направление

Россияне концентрируют большие силы, которые преимущественно состоят из мобилизованных, чтобы восстановить наступательный потенциал. Ареной этого наступления, скорее всего, будет не Беларусь и Киевское направление, а Донбасс.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его мнению, это может быть, например, север Луганской области.

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Какое направление является самым опасным

Так, на этом направлении российские захватчики могут попытаться восстановить свои позиции, утраченные в результате контрнаступления Вооруженных Сил в сентябре. Или это может быть "Донецкая дуга", где оккупанты все еще пытаются захватить Бахмут.

Восточное направление – наиболее опасное в этом смысле,

– подчеркнул военный обозреватель.

По его мнению, это может быть наступление силами мобилизованных. В России почему-то считают, что именно "мобики" способны помочь ей переломить ход событий на фронте.

Попович предположил, где россияне могут готовить наступление: смотрите видео

Удастся ли россиянам осуществить "большое наступление"

Для того чтобы наступать стране-агрессору необходима обученная армия. Войско оккупантов сначала должно пройти подготовку и боевое согласование. Кроме того, Россия должна обеспечить мобилизованных всем необходимым.

А мы отлично знаем, какую подготовку проходят эти "чмобики". Сейчас россияне действуют методами маршала Жукова, который забрасывал позиции противника "мясом",

– подчеркнул Попович.

По его словам, именно так сейчас происходит битва за Бахмут. Российские солдаты волнами идут на позиции украинских военных и пытаются продавить оборону города. Более того, согласно российским источникам, Владимир Путин лично приказал беречь военную технику, а не людей.

"Такие пехотно-артиллерийские марши идут на украинские позиции. А технику они концентрируют возможно для того, чтобы нанести удар и перейти в наступление в январе", – подытожил военный обозреватель.

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