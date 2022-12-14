Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. На його думку, це може бути, наприклад, північ Луганської області.

Зверніть увагу На одному напрямку фронту погода допомагає ЗСУ, а на іншому – рятує росіян, – Жданов

Який напрямок є найнебезпечнішим

Так, на цьому напрямку російські загарбники можуть спробувати відновити свої позиції, що були втрачені внаслідок контрнаступу Збройних Сил у вересні. Або ж це може бути "Донецька дуга", де окупанти все ще намагаються захопити Бахмут.

Східний напрямок – найбільш небезпечний у цьому сенсі,

– наголосив військовий оглядач.

На його думку, це може бути наступ силами мобілізованих. У Росії чомусь вважають, що саме "мобіки" можуть допомогти їй переламати хід подій на фронті.

Попович припустив, де росіяни можуть готувати наступ: дивіться відео

Чи вдасться росіянам здійснити "великий наступ"

Для того, щоб наступати країні-агресорці необхідна навчена армія. Військо окупантів спочатку має пройти підготовку та бойове злагодження. Окрім того, Росія має забезпечити мобілізованих усім необхідним.

А ми чудово знаємо, яку підготовку проходять ці "чмобіки". Зараз росіяни діють методами маршала Жукова, який закидував позиції противника "м'ясом",

– підкреслив Попович.

За його словами, саме у такий спосіб зараз відбувається битва за Бахмут. Російські солдати хвилями йдуть на позиції українських військових та намагаються продавити оборону міста. Ба більше, згідно з російськими джерелами, Владімір Путін особисто наказав берегти військову техніку, але не людей.

"Такі піхотно-артилерійські марші йдуть на українські позиції. А техніку вони концентрують можливо для того, щоб завдати удару та перейти у наступ в січні", – підсумував військовий оглядач.

Актуальна інформація з фронту