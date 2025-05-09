Полковник запаса сказал, сколько группировок войск могут привлечь россияне для летнего наступления

Летом российская армия может начать новую крупную наступательную операцию. Вероятно, привлеченными к этому будут две группировки войск.

Таким предположением с 24 Каналом поделился координатор группы "Информационное сопротивление" и полковник запаса Константин Машовец. По его словам, враг проводит отдельную наступательную операцию на Запорожском направлении.

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По мнению полковника запаса, по меньшей мере две группировки войск будут привлечены во время масштабной летней наступательной операции. Прежде всего говорится о группировке "Юг". Возможно, к операции также присоединятся смежные фланги еще двух группировок – "Центр" и "Запад".

О цели россиян на Запорожском направлении

Как отметил Машовец, на Запорожском направлении противник действительно проводит наступательные действия. Основная цель – попытка обойти Орехов с обоих флангов: и с востока, и с запада, чтобы выйти на гряду высот западнее города. В этом районе действуют силы 58-й и 35-й армий.

Эти действия на Запорожском направлении можно рассматривать как отдельную операцию, в которой задействованы две армии.

Но я бы больше внимания обратил не на южную операционную зону, а на восточную. Именно там враг сосредоточил основную часть своих сил и средств,

– отметил Константин Машовец.

Ранее в Нацгвардии заявили о подготовке россиянами десантной операции на Херсонщине с целью высадки на правый берег Днепра с помощью 300 лодок.

Однако представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что пока не говорится о таком количестве плавсредств. По его словам, россияне не смогут спрятать их незаметно для украинской разведки.