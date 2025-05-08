Будет одной из самых тяжелых за всю войну, – военный о летней наступательной кампании России

Ситуация в российской экономике действительно становится хуже. Однако диктатор Владимир Путин верит, что он еще имеет возможность сделать один серьезный шаг.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, отметив, что с точки зрения логики Путин должен был бы уже садиться за мирные переговоры и выводить предприятия из-под санкций, чтобы не добить экономику. Но он готов подождать.

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Когда начнутся переговоры

Как отметил Сазонов, сейчас Россия сосредоточена на летней наступательной кампании. Скорее всего, никакого прекращения огня и мирных переговоров летом не будет.

Российский диктатор Путин верит, что летом будет масштабное наступление России, в результате которого удастся что-то захватить. Возможно, он ставит цель полностью оккупировать Донецкую область. Путин грезит тем, чтобы войти в российские учебники по истории как "собиратель земель".

Летняя кампания будет достаточно тяжелой. Возможно, самой тяжелой со времен полномасштабного вторжения. Мы это понимали зимой. Мы готовы. Считаю, что у Путина ничего не получится. А уже осенью переговоры состоятся. Может, ближе к концу осени, когда экономическая ситуация в России станет крайне тяжелой,

– отметил Сазонов.

Добавим, Россия затягивает мирные переговоры и постоянно выдумывает причины, чтобы не идти на длительное прекращение огня. При этом они продолжают атаковать Украину. В ночь на 7 мая враг запустил 187 дронов и 5 баллистических ракет по нашей стране.