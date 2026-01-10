Даем прикурить, – командир "Ахиллеса" рассказал о важных результатах на поле боя

Внутренние и внешние политические процессы существенно влияют на ситуацию на поле боя. Несмотря на трудности и постоянное давление врага, нашим защитникам удается держать линию фронта и бороться за важные для государства результаты.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что за Волчанск продолжаются активные боевые действия. Противник пытается обступать город по флангам, но пока своих намерений реализовать не может.

Какова ситуация на фронте?

Юрий Федоренко отметил, что на Волчанском направлении Силы обороны жестко противодействуют противнику. По Купянску, то тактическая инициатива перешла к украинским войскам.

Противника не зафиксировано в районе Юбилейного, это правобережная Купянщина. Совместной работой Силы обороны давят противника и, по моему убеждению, в краткосрочной перспективе удастся врага выбить оттуда,

– сказал он.

На Левобережье Купянщины ситуация остается без изменений. Однако любое противодействие оккупантам на поле боя – это подвиг каждого украинского солдата, который делает невозможное на линии боестолкновения.

Действительно математически противник имеет все преимущества, но фактически на линии боестолкновения мы меньшим количеством сил и средств даем так "прикурить", что враг достаточно часто не может перегруппироваться и возобновиться после нанесенных потерь Силами обороны,

– подчеркнул командир "Ахиллеса".

Часть сил полка Юрия Федоренко также участвует в боевых действиях на Покровском направлении. Там ситуация сейчас совсем непростая, ведь россияне стягивают значительные резервы. Битва на этом направлении является одной из решающих в российско-украинской войне.

По словам командира, с начала 2026 года ситуация на уровне боестолкновений не изменилась в худшую сторону. На некоторых отрезках фронта Силам обороны удалось улучшить тактическое положение и перехватить инициативу. В частности говорится о Купянском направлении.

Однако важно, чтобы украинское общество не надеялось только на прекращение боевых действий или мирные соглашения с Россией, ведь стойкость духа и готовность к борьбе – залог успеха нашего государства.

