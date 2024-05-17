Россияне на первой линии обороны Харьковщины: Зеленский ответил, была ли там бетонная защита

Недавно в сети появились сообщения о том, что враг якобы продвинулся к бетонной линии обороны в Харьковской области. Владимир Зеленский опроверг эту информацию.

Российские оккупанты дошли только до первой линии обороны. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает 24 Канал.

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В Харьковской области 3 линии обороны

Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что россияне дошли до бетонной линии обороны в Харьковской области. Он заявил, что враг находится примерно на первой линии, которая была построена военными под непрерывными обстрелами врага.

Он отметил, что бетонные фортификационные сооружения на границе построить было просто невозможно, потому что враг непрерывно обстреливал эту зону и люди погибали от вражеского огня.

Глава государства объяснил, что кроме первой линии обороны, есть еще вторая и третья. Первую и вторую линии защиты, рискуя жизнями, строили наши воины во время регулярных атак со стороны России. Зато третью уже строила местная власть.

Зеленский отметил, что все 3 линии обороны – крайне важны для защиты, однако прочной, собственно, является последняя, поскольку ее строили уже в спокойных и относительно безопасных условиях.

Какая ситуация сейчас на Харьковщине