На этот вопрос он ответил в интервью журналистам, передает "Мы-Украина".

Могу ли Россия снова начать наступление на Киев?

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что пока нет признаков того, что Россия планирует новое наступление на Киев.

По состоянию на сейчас, пойдет ли она на Киев. Нет, не пойдет. По состоянию на сейчас этого нет. Надеюсь – и не будет,

– сказал руководитель Офиса Президента.

Буданов ответил, верит ли в мирные переговоры с Россией