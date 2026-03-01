На це питання він відповів в інтерв'ю журналістам, передає "Ми-Україна".
Чи можу Росія знову почати наступ на Київ?
Голова Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що наразі немає ознак того, що Росія планує новий наступ на Київ.
Станом на зараз, чи піде вона на Київ. Ні, не піде. Станом на зараз цього нема. Сподіваюся – і не буде,
– сказав керівник Офісу Президента.
Буданов відповів, чи вірить у мирні переговори з Росією
Буданов пояснив, що успіх переговорів залежить від сили позиції України та союзників. Кремль має зрозуміти – безпекові гарантії США для України стануть обов’язковою частиною мирних домовленостей, навіть якщо там цього не хочуть.
Він підкреслив, що Росія досі прагне контролю над усією Україною.