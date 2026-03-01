На це питання він відповів в інтерв'ю журналістам, передає "Ми-Україна".

Чи можу Росія знову почати наступ на Київ?

Голова Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що наразі немає ознак того, що Росія планує новий наступ на Київ.

Станом на зараз, чи піде вона на Київ. Ні, не піде. Станом на зараз цього нема. Сподіваюся – і не буде,

– сказав керівник Офісу Президента.

