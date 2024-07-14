Россияне не удержат фронт: генерал армии ответил, есть ли угроза с Севера

Ситуация на фронте несколько стабилизировалась, впрочем "горячие точки" остаются. Там враг бросает свои основные профессиональные силы и постоянно хочет прорваться.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что в российской армии есть много солдат без какого-либо опыта, которые воюют только за деньги. Но кроме них есть немало профессионалов, которых бросают на важные направления.

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Есть ли угроза наступления с Севера

Россияне проводят наступательные действия на Харьковщине, также в Донецкой области в районе Покровска, Торецка, Часового Яра. Определенными ударами Вооруженным Силам удалось стабилизировать фронт. Сейчас мы ожидаем дополнительную технику и боеприпасы.

Важной для фронта является инициатива президента Чехии Петра Павел, который обещал предоставить снаряды. В ближайшее время только от этой страны мы сможем получать по 100 тысяч боеприпасов.

Относительно наступления на север, думаю, глава ГУР просто строит различные сценарии. Это прогнозы или отдельные оперативные данные, которые реализуются или нет. Поэтому к ним надо готовиться, но я четко скажу, что сегодня враг не имеет для этого стратегических сил,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Локальные операции, диверсии, вход на территории, как мы это видим на Харьковщине, – возможны. Но оккупантам еще надо удерживать 8 мощных точек, где мы контратакуем. Поэтому вряд ли они рискнут, чтобы начать наступление на севере.

За 2 месяца нейтрализовано примерно 70 тысяч оккупантов. Это целая армия, а ее уже нет. Если еще раз столько подготовить и двинуть – они не удержат фронт,

– отметил генерал армии.

Поэтому к любым сценариям надо быть готовым, но перспектива наступления россиян на севере выглядит маловероятной.