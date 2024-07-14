Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що у російській армії є багато солдатів без будь-якого досвіду, які воюють лише за гроші. Але крім них є чимало професіоналів, яких кидають на важливі напрямки.

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Чи є загроза наступу з Півночі

Росіяни проводять наступальні дії на Харківщині, також на Донеччині в районі Покровська, Торецька, Часового Яру. Певними ударами Збройним Силам вдалося стабілізувати фронт. Зараз ми очікуємо на додаткову техніку та боєприпаси.

Важливою для фронту є ініціатива президента Чехії Петра Павло, який обіцяв надати снаряди. Найближчим часом лише від цієї країни ми зможемо отримувати по 100 тисяч боєприпасів.

Щодо наступу на північ, думаю, очільник ГУР просто будує різні сценарії. Це прогнози чи окремі оперативні дані, які реалізуються або ні. Тому до них треба готуватися, але я чітко скажу, що сьогодні ворог не має для цього стратегічних сил,

– підкреслив Микола Маломуж.

Локальні операції, диверсії, заходи на території, як ми це бачимо на Харківщині, – можливі. Але окупантам ще треба втримувати 8 потужних точок, де ми контратакуємо. Тож навряд чи вони ризикнуть, аби почати наступ на півночі.

За 2 місяці нейтралізовано приблизно 70 тисяч окупантів. Це ціла армія, а її вже немає. Якщо ще раз стільки підготувати та рушити – вони не втримають фронт,

– зауважив генерал армії.

Тому до будь-яких сценаріїв треба бути готовим, але перспектива наступу росіян на півночі виглядає малоймовірною.