Россия наступает сразу по нескольким направлениям, но успехи – в Украине: обзор ситуации на фронте от ISW

Оккупанты продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях фронта, однако на большинстве из них им не удалось добиться подтвержденного продвижения. В то же время украинские военные местами добиваются определенных успехов.

Об этом свидетельствует отчет американского Института изучения войны (ISW).

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Что происходило на фронте?

Сумская область. 25–26 июня российские войска продолжали наступательные действия на севере области, однако подтвержденного продвижения не достигли. Кроме того, оккупанты нанесли удар по автомобилю скорой помощи.

июня российские войска продолжали наступательные действия на севере области, однако подтвержденного продвижения не достигли. Кроме того, оккупанты нанесли удар по автомобилю скорой помощи. Харьковская область. На севере и северо-востоке от Харькова, а также в районе Купянска и Боровой российские войска продолжали наступательные операции, однако без подтвержденного продвижения. В то же время оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре Волчанска.

На севере и северо-востоке от Харькова, а также в районе Купянска и Боровой российские войска продолжали наступательные операции, однако без подтвержденного продвижения. В то же время оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре Волчанска. Донецкая область. Российские войска, по всей видимости, недавно продвинулись или закрепили свои позиции в направлении Славянска. В то же время в районах Константиновки, Дружковки, Доброполья, Покровска, Новопавловки и Александровки оккупанты продолжали штурмовые действия, однако подтвержденных успехов не достигли. На Новопавловском и Александровском направлениях продвижению противника помешали контратаки украинских войск.

войска, по всей видимости, недавно продвинулись или закрепили свои позиции в направлении Славянска. В то же время в районах Константиновки, Дружковки, Доброполья, Покровска, Новопавловки и Александровки оккупанты продолжали штурмовые действия, однако подтвержденных успехов не достигли. На Новопавловском и Александровском направлениях продвижению противника помешали контратаки украинских войск. Запорожская область. Украинские силы недавно продвинулись на западе области и продолжают перекрывать российские логистические маршруты на временно оккупированной территории региона.

силы недавно продвинулись на западе области и продолжают перекрывать российские логистические маршруты на временно оккупированной территории региона. Херсонская область. По состоянию на 26 июня ни украинские, ни российские источники не сообщали о наступательных действиях на этом направлении.

Что происходит на линии соприкосновения / Карты фронта от ISW

О чем сообщалось ранее?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в недавнем интервью назвал общую численность наступательной группировки России на территории Украины. По его словам, в настоящее время эта цифра составляет ориентировочно 721 300 человек.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш отмечал, что в первую очередь оккупанты продолжают оказывать давление на Донбассе, сосредоточиваясь на Покровском, Славянском, Константиновском, Добропольском и Лиманском направлениях.

В то же время военный эксперт Сергей Грабский отмечал, что самые ожесточенные бои продолжаются в районе Константиновки, также напряженной остается ситуация на Харьковском направлении, где враг пытается создать условия для новых атак.