Россия наступает сразу по нескольким направлениям, но успехи – в Украине: обзор ситуации на фронте от ISW
Оккупанты продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях фронта, однако на большинстве из них им не удалось добиться подтвержденного продвижения. В то же время украинские военные местами добиваются определенных успехов.
Об этом свидетельствует отчет американского Института изучения войны (ISW).
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Что происходило на фронте?
- Сумская область. 25–26 июня российские войска продолжали наступательные действия на севере области, однако подтвержденного продвижения не достигли. Кроме того, оккупанты нанесли удар по автомобилю скорой помощи.
- Харьковская область. На севере и северо-востоке от Харькова, а также в районе Купянска и Боровой российские войска продолжали наступательные операции, однако без подтвержденного продвижения. В то же время оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре Волчанска.
- Донецкая область. Российские войска, по всей видимости, недавно продвинулись или закрепили свои позиции в направлении Славянска. В то же время в районах Константиновки, Дружковки, Доброполья, Покровска, Новопавловки и Александровки оккупанты продолжали штурмовые действия, однако подтвержденных успехов не достигли. На Новопавловском и Александровском направлениях продвижению противника помешали контратаки украинских войск.
- Запорожская область. Украинские силы недавно продвинулись на западе области и продолжают перекрывать российские логистические маршруты на временно оккупированной территории региона.
- Херсонская область. По состоянию на 26 июня ни украинские, ни российские источники не сообщали о наступательных действиях на этом направлении.
Что происходит на линии соприкосновения / Карты фронта от ISW
О чем сообщалось ранее?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в недавнем интервью назвал общую численность наступательной группировки России на территории Украины. По его словам, в настоящее время эта цифра составляет ориентировочно 721 300 человек.
Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш отмечал, что в первую очередь оккупанты продолжают оказывать давление на Донбассе, сосредоточиваясь на Покровском, Славянском, Константиновском, Добропольском и Лиманском направлениях.
В то же время военный эксперт Сергей Грабский отмечал, что самые ожесточенные бои продолжаются в районе Константиновки, также напряженной остается ситуация на Харьковском направлении, где враг пытается создать условия для новых атак.