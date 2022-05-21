Наступление России на Украину началось еще в сентябре – октябре, – Зеленский

Украина жила в постоянной гибридной войне – кибератаки на украинские правительственные сайты проводились задолго до начала полномасштабного вторжения. Власти понимали, что Россия ведет подготовку, однако никто не мог спрогнозировать, с какой наглостью агрессорка войдет на наши территории.

Об этом в интервью по случаю третьей годовщины инаугурации заявил Владимир Зеленский. По его словам, Украина начала готовиться к вторжению в сентябре – октябре.

Читайте также Большое интервью супругов Зеленских на третью годовщину инаугурации: главные тезисы

Все знали о наступлении, но никто не понимал деталей

Зеленский подчеркнул, что был в курсе данных всех разведок, и именно Украина владела всеми деталями, которых больше никто не знал. Впрочем, даже этого было недостаточно, чтобы понять, как будет вести себя Россия.

Одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны Беларуси пойдут танки, а другое – что Россия пойдет через Беларусь. Еще иначе стоит вести себя, готовясь, что ракеты улетят именно из Беларуси. Разница, кажется, небольшая, но она есть. Поэтому до конца происходящего никто не знал,

– заявил Зеленский.

По его словам, все готовились к разным сценариям. Украина имела свою подготовку, мир, который постоянно посылал нам предупреждение – свою.

Подготовка к войне началась в сентябре – октябре

В общем, Зеленский отмечает, что говорить о начале полномасштабной войны можно часами и он начинал бы этот разговор с сентября – октября.

"То, как мы готовились, то, что происходило, какие были месседжи и первые шаги – экономические, финансовые. Блокировка, дефицит бензина, уменьшение объема энергоносителей и т.д.", – перечислил основные шаги подготовки президент.

То, что Зеленский знал о наступлении, подтвердил и президент Польши Анджей Дуда. В интервью изданию Polska Times он рассказал, что во время их встречи 23 февраля президент Украины рассказал, что в ближайшие часы Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину. Также он добавил, что Владимир Зеленский во время встречи был настроен решительно и уверенно. Он рассказал Дуди, что украинская армия подготовлена и готова защищать государство.

, ночью 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. В 6.45 президент Владимир Зеленский записал первое обращение к гражданам, призвал их сохранять спокойствие и оставаться дома. Тогда же он объявил о введении в Украине военного положения.

Кроме того, Зеленский считает, что сейчас рано давать оценку действиям властей . Сначала нужно одержать победу и дойти до конца.

К теме – интервью супругов Зеленских на третью годовщину инаугурации: смотрите видео