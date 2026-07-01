Существует вероятность того, что Россия откроет еще одно направление боевых действий, – начальник Генштаба

У россиян есть планы по открытию еще одного направления. Однако обстановка на поле боя остается стабильной, несмотря на попытки противника провести стратегическую наступательную операцию.

Об этом рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в беседе с 24 Каналом. По его словам, Генштаб постоянно отслеживает намерения противника.

Какова ситуация на фронте?

В СМИ распространяется информация о том, что Россия планирует мобилизовать 300–500 тысяч человек. На вопрос, почему людям следует готовиться, Гнатов ответил, что Генштаб через своих спикеров сообщает об обстановке на различных участках фронта.

Он отметил, что оккупанты, вероятно, будут пытаться открыть еще одно направление для проведения наступательных действий. Начальник Генштаба заверил, что Силы обороны готовятся и принимают все меры для того, чтобы помешать стране-агрессору осуществить свои намерения.

Мы знаем о планах противника по наращиванию боевого потенциала, о его наступательной группировке, о количестве ракет и дронов, которые они планируют изготовить и поставить на вооружение для нанесения ударов по нашей стране. Мы знаем о намерениях нанести такие удары,

– заявил Гнатов.

Он подчеркнул, что, учитывая эту информацию, ВСУ принимают соответствующие решения. Гнатов подчеркнул, что Генштаб принимает все меры для того, чтобы обстановка на фронте оставалась стабильной, контролируемой и обеспечивала выполнение ВСУ поставленных задач, несмотря на любые решения, которые будут принимать военно-политическое руководство государства.

Вооруженные силы остаются гарантом территориальной неприкосновенности, целостности и суверенитета нашего государства и продолжат осуществлять операцию по защите нашей страны,

– подчеркнул начальник Генштаба.

Отметим, что украинские пограничники активно готовятся к возможному наступлению врага с территории Беларуси. Они усиливают оборону на северном направлении, создавая так называемую "кольцевую зону".

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко в беседе с 24 Каналом объяснил, как Владимир Путин может втянуть Беларусь в войну и какую роль в этом играет Александр Лукашенко.

По его словам, ухудшение ситуации для России может подтолкнуть Кремль к провокациям под чужим флагом. Один из сценариев предусматривает удар по территории Беларуси, который Москва попытается выдать за агрессию Украины.